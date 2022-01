„Věděli jsme, že jdeme proti kvalitnímu soupeři. Proto jsme chtěli ukázat, co v nás je, a myslím si, že se to docela povedlo,“ vracel se k první osmifinálové bitvě karlovarský univerzál Daniel Římal.

„Takový výkon nám určitě přidal energii do dalšího trénování,“ řekl s úsměvem k cennému skalpu zvučného soupeře.

Jenže dnešní odveta nebude nijak jednoduchá, jelikož v Turecku čeká karlovarské volejbalisty opravdové peklo, které umí tamní fanoušci během zápasu vytvořit. Navíc si hráči Istanbulu budou chtít napravit před svými fanoušky reputaci po úvodní prohře.

„Očekáváme o mnoho těžší zápas, než byl tady u nás,“ upozorňuje Římal. „Soupeř bude mít výhodu domácí haly a hlavně jejich fanoušků, kteří dokážou být velmi hluční, jak jsme viděli u nás, a to jich byla jen necelá stovka,“ připomíná turecké fans, kteří dorazili na první duel do karlovarské míčovky, kde se starali během duelu o skvělou atmosféru.

„Strašně nás mrzelo, že jsme nepostoupili do skupin Ligy mistrů,“ vracel se zpět v čase k neúspěšnému vystoupení v nejprestižnější volejbalové soutěži Římal. „Ale nevzalo to chuť dál bojovat. Takže chceme dojít, co nejdál to půjde, a ukázat se i na evropské úrovni,“ zdůrazňuje, že i ve druhé soutěži chtějí Karlovaráci dojít co nejdále.

Nasměrovat tým z lázní mezi nejlepší osmičku Poháru CEV může už vstup do duelu, který může být jedním z klíčových momentů zápasu.

„Vstupy jsou vždycky důležité, ale nejsou všechno. Už jsme zažili spoustu zápasů, kdy se nám nepovedly, ale dokázali jsme se společně z toho zvednout,“ upozorňuje karlovarský univerzál.

„Důležité bude minimálně zopakovat výkon z domácího utkání,“ je si vědom, co může Vary posunout v pohárových bitvách dál. „Musíme táhnout za jeden provaz a pomáhat si na hřišti i mimo něj. Musíme se soustředit na každý míč a neřešit, co bude,“ vysvětluje Římal.

Karlovarsko je krok od postupu, ale jak to bývá, tak poslední krok bývá nejtěžší. „Jak už jsem říkal, postoupit chceme a s tím tam jedeme. Ukázat, co v nás je,“ dodal závěrem Daniel Římal.