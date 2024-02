Co nejvíce znepříjemnit Varákům cestu za tříbodovým ziskem bude chtít domácí Fatra pod velením exkarlovarského trenéra Zdeňka Sklenáře. „My utkáním s Karlovarskem uzavřeme čtyřzápasovou sérii se silnými soupeři,“ narážel šéf zlínské kabiny na zápasy s Brnem, Kladnem či Českými Budějovicemi.

V prvním vzájemném duelu, který hostila karlovarská hala míčových sportů, ovládlo zápas s Fatrou Karlovarsko v poměru 3:0. „Vary nám daly spoustu šancí. Bohužel jsme je nechytili za správný konec a hozenou rukavici jsme nechali na zemi,“ říkal po porážce v lázních Sklenář.

Teď jeho tým čeká náročný odvetný duel. „Karlovarsko je jasný favorit, ale my nemáme co ztratit,“ je si vědom zlínský kouč. A není divu. Zlínští volejbalisté v domácím prostředí dokázali potrápit nejednoho favorita. „Jsme ve fázi pilování formy na závěr základní části, kdy nás čekají důležité zápasy, takže pro nás to bude poslední prověrka,“ přiblížil Sklenář.

Zpět na místo činu. Do lázní doveze Zlín exkarlovarský Zdeněk Sklenář

„Důležité bude, jak do zápasu vlétneme, co Karlovarsku dovolíme. Hrát roli bude také týmová hra a bojovnost,“ upozorňoval Sklenář, co bude zápas rozhodovat. Karlovarsko pod taktovkou nového kouče volejbalově pookřálo, a i na palubovce Zlína bude chtít uspět, aby se udrželo v elitní čtyři základní části.

„Víme, že to bude těžký zápas, ale pokud předvedeme výkon na hranici možnosti, může být z toho zajímavý výsledek, ale uvidíme, rozhodně se na palubovce,“ doplnil k utkání se svým bývalým klubem Sklenář.

Zlín se v lázních statečně pral. Vary se měly co otáčet, ale domácí tvrz uhájily