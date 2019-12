Ano, přesně tak. Letos pak čeká organizátory malé jubileum, jelikož bude na programu 33. ročník, který je také současně 24. ročníkem Memoriálu Františka Nečase.

„Před čtvrtstoletím legendární cvičitel Richard Zajíc se svými přáteli z tělovýchovné jednoty Slovan – cvičení muži založil tradici štědrovečerního běhu pod heslem řádně se prokysličit, dostat správný hlad, žízeň a hlavně doma nepřekážet. Je to neuvěřitelné, ale tento oddíl funguje dodnes,“ nahlédl do historie štědrovečerního běhu Vladimír Tišl z TJ Slovan Karlovy Vary. Jubilejní ročník odstartuje tradičně v Tuhnickém lese, a to 24. prosince v 15 hodin, kde bude pro běžce nachystána trasa o délce 3800 metrů. „Běží se za každého počasí, za dobu trvání akce jsme zažili téměř jarní pohodu, ale také třeskuté mrazy i vánici,“ poukazoval na rozmary počasí, které během Vánoc panují, Tišl.

Závod je vypsán bez rozdílu výkonnosti a věkové kategorie, s hromadným startem. Zapojit se do závodu může opravdu každý, kdo má chuť si na Štědrý den zasportovat.

„Vítězem je každý, kdo se účastní. Počet účastníků se pohybuje mezi pětadvaceti až padesáti odvážlivci,“ pochvaloval si zájem běžců závěrem organizátor.