Jestliže byla premiéra Poháru prezidenta se sedmnácti zúčastněnými trojicemi v roce 2016 mnohými označovaná za „příliš vysoko položenou laťku“, letošní repríza na „Den dětí“ tu laťku posunula do výšky, kterou už opravdu sotvakdo překoná. Do Karlových Varů se sjelo osmadvacet trojic hráčů ve věku od pětačtyřiceti až po čtyřiasedmdesát let nejstaršího z nich Františka Smolka z Kadaně.

Lidí se na dvorcích SK Liapor Witte sešlo opravdu hodně. Hráčů se odprezentovalo 92, k tomu desítka rozhodčích, pořadatelé a mládež SK Liapor Witte v roli údržbářů hřišť. Aby se všichni při zahájení vešli na fotografii, musela se pořídit z dronu (a jen tak mimochodem – tu fotku pak odpoledne dostal každý z účastníků na památku!).

To zahájení bylo hodně slavnostní, s oficiálním poděkováním těm nejzasloužilejším a českou státní hymnou, kterou neobyčejně dojemným způsobem zazpíval jeden z nejmladších nohejbalových talentů Ondra Tolar.

Po slavnostním začátku se šlo hned do práce a té čekalo na účastníky turnaje opravdu hodně. Rozděleni do dvou věkových skupin, nad 45 a nad 60 let, se do toho pustili tak, že u některých bylo vysloveno podezření, zda před turnajem nepožili nějaký zázračný elixír mládí.

Parádní nohejbal na ligové úrovni byl k vidění nejenom v kategorii těch mladších, z nichž mnozí svlékli extraligový dres teprve nedávno. Předváděli ho i ti starší a nejstarší, kteří prokazovali, že s láskou k nohejbalu v srdci (a v nohách) se nestárne.

Hrálo se na tři dopady, a tak byly k vidění i finesy, které se z ligových hřišť po redukci dopadů na dva a jeden už vytratily. A opět bylo těch, kteří to ještě umí, tolik, že jmenovat jen některé by bylo netaktní a jmenovat všechny nelze…

Po téměř desetihodinovém maratonu kvalifikačních a vyřazovacích zápasů dospěl turnaj do fáze finálových bojů, do kterých se v každé kategorii probojovaly čtyři nejlepší týmy. A tady už šlo opravdu do tuhého, hlavně v kategorii 60+, kde se tři ze čtyř finálových zápasů rozhodovaly až v koncovkách třetích setů!

Mezi „mladíky“ do 59 let se do „final four“ probily obě sestavy domácích, každá z jiné strany „pavouka“, a bylo teda jen na nich, která z nich bude hrát o titul. Nakonec se to povedlo oběma, když v prvním semifinále vyřadilo áčko Čakovice a ve druhém semifinále béčko Old Wanderers.

V boji poražených semifinalistů byli úspěšnější „Vandráci“, kteří si po setech 10:6 a 10:9 došli pro bronz, na Čakovice zbyly „brambory“.

Ve finále pak podle očekávání uspěli obhájci trofeje z roku 2016 Karel Bláha, František Veselý, Vlastimil Kubín a Gerhard Knop, kteří svému „béčku“ v sestavě Richard Makara, Jiří Dvořák a Tomáš Tóth nechali stříbro.

V kategorii 60+ se mezi elitní čtveřicí objevily hned dvě sestavy Jihočechů, z titulu se ale nakonec radovali Pavel Oktábec, Jan Košťál a Miroslav Klauber z Baníku Stříbro, v roce 2016 bronzoví.

Pánové Hanzálek, Krul a Vondrášek, hrající jako „Jihočeši“, skončili druzí a z bronzu se radovali Ticháček, Suchý a „Džuza“ Vanya, který přítomné (a početné!) diváky bavil nejenom svým nohejbalovým uměním, ale i trefnými humornými průpovídkami.

Kromě vítězných týmů, které byly při závěrečném ceremoniálu odměněny poháry a tradičními karlovarskými pochoutkami (oplatkami a becherovkou), si uznání všech přítomných zasloužil i tým pořadatelů.

V první řadě Franta Veselý, který to vše vymyslel, naprogramoval, oddirigoval, a ještě stačil vybojovat titul, to byl štáb zkušených rozhodčích a pořadatelů, mezi nimiž nad jiné vynikal Petr Tolar, který nejenže „odpískal“ celou řadu zápasů, ale k tomu ještě velel partě dorostenců a žáků SK Liapor Witte, kteří se starali o údržbu a lajnování všech tří hřišť.

Nádherný den plný sportovních zážitků, kamarádství a pohody byl zakončen mejdanem s živou hudbou, spolehlivě mrtvým, neboť ugrilovaným čuníkem a několika bečkami tekutiny, kterou druhdy Vasil Bilak označil za chléb náš vezdejší. Začínáme se těšit na Pohár prezidenta s pořadovým číslem 3…

Medailisté kategorie 45+: 1. Karlovy Vary A (Bláha, Kubín, Veselý, Knop), 2. Karlovy Vary B (Makara, Dvořák, Tóth), 3. Old Wanderers (Rezek, Matyášek, Budeus), 4. Čakovice (Kalous, Kabíček, Hofman).

Medailisté kategorie 60+: 1. Stříbro (Oktábec, Košťál, Klauber), 2. Jihočeši (Hanzálek, Krul, Vondrášek), 3. Čakovice (Ticháček, Suchý, Vanya), 4. České Budějovice (Chalupa, Tomášek, Kouba).