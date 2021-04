„Byl to zápas, ve kterém nám vůbec nevycházelo naše podání, vůbec jsme netlačili,“ smutně se vracel k druhému neúspěšnému zlatému mečbolu univerzál Karlovarska Patrik Indra.

„Budějovice měly všechno přihrané za jedna a pak se jim lehce kombinovalo, takže v tomhle to měly jednodušší,“ popisuje Indra dění na jihočeské palubovce.

Karlovarsko tak muselo ve finálové sérii stejně jako České Budějovice skousnout dvě porážky v řadě. „I přesto jsme hráli s nimi, tři nebo čtyři koncovky, takže víme, že i když nehrajeme úplně svůj ideální volejbal, tak hrajeme vyrovnané zápasy,“ je si vědom Indra.

Poslední finále dnes čeká volejbalisty Karlovarska, kteří mohou v případě výhry nad Jihostrojem pomýšlet na mistrovský titul.Zdroj: Deník/ Redakce

Finálová série se tak naposledy vrací na západ Čech. Dnes bude v Karlových Varech, přesněji v hale míčových sportů, na pořadu od 20.20 hodin rozhodující pátý duel.

„Vůbec bych neřekl, že Jihostroj má nějakou psychickou výhodu,“ odmítá výhodu na straně Jihočechů karlovarský univerzál.

A ví, o čem mluví. Bude to bitva se vším všudy. „Prostě je to poslední zápas, oba týmy budou chtít dát do toho všechno,“ dobře ví Indra, že už není cesty zpět.

Karlovarsko má za sebou nabitou sezonu a mistrovský titul by byl příjemnou tečkou za náročnými bitvami, které Karlovaráci v rámci extraligy, Českého poháru či Ligy mistrů absolvovali.

„Na nás je, abychom do toho zápasu vstoupili sebevědomě a nečekali na to, jak bude hrát Jihostroj, prostě začali udávat tempo zápasu, a pak uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává.