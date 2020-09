Přitom vstup měli do utkání lepší, tedy po gólové stránce, právě hurricani, kteří se ujali vedení ve 3. minutě po brance Dominika Emlara, čímž vyhráli první dvacetiminutovku.

Jenže poté přišel ve druhé třetině výpadek, když během 24. minuty dvakrát karlovarští hráči inkasovali, nejdříve z hole Václava Vavrušky, posléze pak Filipa Vybírala. Další dvě branky přidali hosté z Ústeckého kraje ve 32. a 38. minutě, kdy se postupně zapsali do střelecké listiny Josef Novák a Vladimír Trčka, což se nakonec ukázalo jako rozhodující.

„Výborný výkon soupeře, podpořený skvělým brankářem. Za nás škoda výpadku ve druhé třetině, který nás stál lepší výchozí pozici do třetí třetiny, kdy jsme místy i přes velký tlak nebyli schopni dát gól,“ hodnotil neúspěšný vstup do soutěže karlovarský trenér Petr Pánek. Hurricani sice v závěrečné dvacetiminutovce snížili brankou Jana Bělocha, ale to bylo z jejich strany vše.

FB Hurrican Karlovy Vary – Florbal Ústí nad Labem 2:4

Třetiny: 1:0, 0:4, 1:0. Branky: 3. Dominik Emlar, 56. Jan Běloch – 24. Václav Vavruška, 24. Filip Vybíral, 32. Josef Novák, 38. Vladimír Trčka. Rozhodčí: Jakub Furmánek – Vlastimil Šolc. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 185.