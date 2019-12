Jako první vyrazila na trať týmového závodu pětičlenná mužská část eD system Bauer Teamu a na mezičasech patřila k nejrychlejším.

Trojice Jan Šrail, Ilja Černousov a Alexis Jeannerod pak projela cílem patnáctikilometrového závodu s intervalovým startem na průběžném druhém místě a po dojetí všech týmů jim patřila sedmá příčka, se ztrátou čtyřiceti sekund na bronzový stupínek, kam vystoupal Bauerův tým loni.

Jako sedmé v pořadí tak vyrazily na trať ženské části stíhacího závodu ženy eD system Bauer Teamu Kateřina Smutná a Roxane Lacroixová. Smutná hned po startu začala sjíždět své soupeřky a brzy se probojovala až na čtvrtou příčku, na kterou před startem ztrácela dvaadvacet sekund. Pak se k ní přidala Lina Korsgrenová, se kterou nakonec sváděla boj o celkové 4. a 5. místo v závodě.

„Já jela celou dobu sama, a jak mě Lina dojela, tak jsem dvakrát zkoušela, jestli by mě někde nevystřídala, což bohužel úplně nepomohlo. Kdyby bylo po jejím, tak poslední kilometr jedeme asi patnáct minut a hádaly bychom se, kdo pojede první,“ prozradila po závodě Kateřina Smutná.

Ve finiši pak měla o něco více sil právě v háku jedoucí Korsgrenová, a Smutná tak připsala eD system Bauer Teamu na úvod sezony 5. místo. „Bylo mi jasné, že mě asi přesprintuje, já jsem těch sprintů v poslední době zase tolik nešla. Ale jsem spokojená, na úvod to nebylo vůbec špatné, zvlášť s ohledem na to, že jsem jela sama. Na trati jsem se cítila dobře, což je fajn, a podmínky v Livignu jsou také skvělé,“ pochvalovala si ženská jednička eD system Bauer Teamu v cíli.

Spokojený s výsledkem týmového závodu byl i Lukáš Bauer, který si odbyl premiéru ve Finsku na startu Světového poháru v roli reprezentačního trenéra polského týmu.

„Závod jsem viděl asi od pátého kilometru mužů a musím říct, že jsem spokojený. Na úvod sezony je to tam, kde jsem čekal. Loňské třetí místo bylo samozřejmě senzační a každý to asi trochu v hlavě měl, že by bylo fajn stát zase na stupních. Na druhou stranu tohle je přesně ten start sezony, co potřebujeme,“ bilancoval na dálku z Finska počínání svého týmu v Livignu Lukáš Bauer.