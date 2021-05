Jen co pomalu utichly mistrovské oslavy v podání VK ČEZ Karlovarsko, vrhlo se jeho vedení do posilování týmu. A tentokrát zamířilo k sousedům na Slovensko, kde ulovilo do svých sítí čtyřiadvacetiletého smečaře Jakuba Ihnáta, tedy slovenského reprezentanta a bývalého hráče VK Ostrava.

JAKUB IHNÁT

Narozen: 22. října 1996

Post: smečař

Kariéra: VKM Žilina (do roku 2015), TJ Spartak Myjava (2015 –2018), VK Prievidza (2018–2019), VK Ostrava 2019– 2021).

Úspěchy: účastník ME 2019, mistr Slovenska.

Jakube, v minulém extraligovém ročníku jste hájil barvy ostravského VK, jak byste s odstupem času sezonu hodnotil?

Co se týče samotné sezony, střídali jsme lepší výkony s těmi horšími, ale jsem rád, že naše výkonnost vyvrcholila soubojem s Libercem, kdy chyběl kousek a dostali bychom se do semifinále. Je jen velká škoda, že diváci nemohli být na tribunách, bez nich to zkrátka není ono. Pevně věřím, že se to příští rok změní.

Právě skončená sezona byla poznamenána pandemií koronaviru, kterou jste si zpestřil turnaji v beachvolejbale. Je to směr, kterým byste se v budoucnu chtěl vydat?

Beachvolejbal považuji jen za vhodný doplňkový sport k volejbalu. Nebýt pandemie, měli bychom reprezentační sraz, kterému bych určitě dal přednost před beachvolejbalem (úsměv).

Po ostravském angažmá jste se přestěhoval napříč republikou na západ Čech. Jak se váš přestup do Karlových Varů odehrál?

Prostřednictvím Martina Lébla, který mi o nabídce řekl snad ještě před samotným začátkem play-off.

O Karlovarsku máte jistě velmi dobré informace, byla to pro vás potřebná motivace a impuls?

Určitě. Karlovarsko každý rok staví kádr na přední příčky a pro mě osobně je to výborný krok vpřed.

Co si od angažmá u úřadujících mistrů UNIQA extraligy slibujete?

Byl bych rád, kdybychom se jako tým, ale i osobnostně posunuli vpřed. Také bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo dostat do finále, jelikož bych chtěl zažít finálovou atmosféru.

Jakub Ihnát se těší v novém působišti na západě Čech na vystoupení v prestižní Lize mistrů.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Karlovarsko každoročně vyhlašuje nejvyšší cíle, jste na to připraven a je to pro vás velká výzva?

Určitě je to velká výzva, právě to byl důvod, proč jsem na nabídku kývl.

Liga mistrů, Český pohár, extraliga, tři soutěže, ve kterých chtějí Karlovy Vary obstát. Těšíte se na velkou porci volejbalové dřiny, která vás v novém působišti čeká?

Je jasné, že zápasů bude hodně, ale já se na to velmi těším. Pevně věřím, že na zápasech budou už i fanoušci, kteří nás budou hnát vpřed.

Znáte některé hráče Karlovarska a jak vás přijala kabina?

Myslím, že se známe ze vzájemných zápasů (úsměv). Co se týče kabiny, ještě nevím, jestli mě vzala, protože jsem tam ještě nebyl (smích), ale považuji se za nekonfliktního člověka, takže myslím, že i to by mělo být v pořádku

Cíle pro novou sezonu máte jasně dané, ale jaké jsou vaše osobní?

Především pomoci týmu v naplnění vytyčených cílů a posunout se znovu o level výše. Konkrétně se velmi těším na Ligu mistrů, je to pro mě něco nového a jsem plný očekávání.