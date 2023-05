/FOTOGALERIE/ Na startovní rošt jubilejního 10. ročníku Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se postavilo v sobotním podvečeru 2 800 běžců. Karlovy Vary se opět proměnily na jeden den v běžeckou baštu, a tradičně u toho nechyběl ani Deník, který pro vás přichystal hned několik zajímavých fotogalerií.

10. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2023. | Foto: Daniel Seifert

V jubilejním 10. ročníku Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary byl nejrychlejší Ukrajinec Vitaliy Shafar s časem 1:04:53, který se tak stal prvním letošním vítězem v sérii EuroHeroes. Na druhém místě skončil Moldavan Maxim Raileanu a třetí byl Nizozemec Khalid Choukoud. Mezi ženami zvítězila Polka Aleksandra Lisowska s časem 1:13:24, která nakonec porazila svou soupeřku Militsu Mirchevu o necelou minutu a půl. Nejlepší český výkon předvedl člen RunCzech Racing týmu Patrik Vebr s časem 1:08:39. Nejrychlejší Češkou v cíli byla Hana Homolková s časem 1:21:43.

„V Karlových Varech je příjemná a přátelská atmosféra, proto tu běžím už podruhé. Závod jsem si opravdu užil,“ přiblížil v cíli své pocity Shafar, který celý závod vedl už od startu. „V první polovině závodu jsem měl dobré tempo, ale posledních deset kilometrů mi to šlo hůře, ale zvládl jsem to,“ podotkl k průběhu závodu Vitaliy.

Svým vítězstvím se také zapsal jako první vítěz v letošní sérii EuroHeroes. Druhý skončil Maxim Raileanu s časem 1:05:36 a v závěsu za ním doběhl do cíle Khalid Choukoud s časem 1:05:42. Nejlepším českým běžcem byl Patrik Vebr, který zaznamenal čas 1:08:39. „Závod byl relativně dost těžký, protože místy poměrně dost foukalo. Atmosféra tady byla krásná a diváci nás hnali dopředu,“ chválil si podporu na trati Vebr, člen týmu RunCzech Racing, který se celkově umístil v závodě jako pátý a porazil tak některé evropské favority i jeho českého soupeře Vítka Pavlištu. „Běžel jsem se závodníky, kteří mají mnohem lepší osobní rekordy, takže jsem vůbec nečekal, že bych se mohl umístit pátý,“ prozradil Vebr.

Velká očekávání měla běžecká veřejnost od mistryně Evropy v maratonu 2022, Polky Aleksandry Lisowské, která patří k vycházejícím běžeckým hvězdám, v Karlových Varech zaběhla čas 1:13:24. „Naposledy jsem běžela půlmaraton před třemi lety, takže jsem vůbec nečekala, že bych mohla vyhrát. Udělalo mi to obrovskou radost.“ neskrývala radost v cíli Lisowska, která do šestnáctého kilometru vedla těsný souboj s další favoritkou Militsou Mirchevou, ale nakonec se odtrhla a zvítězila o necelou minutu a půl.

„Běželo se mi dobře celý závod, ale v první půlce na mě bylo moc horko, naštěstí se později ochladilo a podařilo se mi odpoutat od soupeřky,“ podotkla Aleksandra. Mircheva doběhla s časem 1:14:41 a třetí se umístila Hanne Verbruggen s časem 1:16:24. První Češka Hana Homolková doběhla v čase 1:21:43, která je absolutní vítězkou RunCzech běžecké série 2021.

„Závod pro mě byl těžký. Dlouho jsem půlmaraton neběžela a tahle trať byla docela kopcovitá a do toho bylo poměrně větrné počasí. Nejdřív jsem si věřila na vylepšení osobáku, ale měla jsem několik krizí na trati , a tentokrát to na to rozhodně nebylo,“ vracela se k závodu Homolková.

Závod odstartoval Petr Bursík, radní města Karlovy Vary, které už desátým rokem zaštiťuje půlmaraton. „Z té energie, co ze závodníků pulzuje, mám husí kůži,“ řekl před startovním výstřelem Bursík. Aktivně se Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary zúčastnil hejtman karlovarského kraje Petr Kulhánek, který zaběhl půlmaraton už podesáté. „Start je vždy hodně emotivní. Jsem vděčný, že mi zdraví slouží natolik, že jsem mohl běžet půlmaraton už desetkrát. Děkuji RunCzech, že přivedl do Karlových Varů tento prestižní a zlatou známkou oceněný běh. Závodníci se pravidelně do města vrací i se svými rodinami, a to je ta hlavní přidaná hodnota, kterou nám závod jako kraji přináší,“ nešetřil chválou na adresu pořadatele Petr Kulhánek.