Běžecký talent z lázeňského města opět nenašel na trase dlouhé 6. 400 metrů přemožitele, když opanoval nejen absolutní pořadí všech běžců, kterých se postavilo na startovní rošt 126, ale také kategorii mužů do 39 let.

Podruhé skončil těsně pod vrcholem v absolutním pořadí dlouhán Michal Oplt, který v barvách OTC Vlčáci doběhl do cíle se čtyřicetivteřinovou ztrátou na vítěze. Na třetím místě skončil Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov, který svedl v cílové rovince bitvu se čtvrtým v pořadí Martinem Hoffmanem k karlovarského Triatletu, kterého porazil o necelé tři vteřiny.

Ženám pak kralovala Jana Dubcová z Titan trilife, která sesadila z trůnu Lenku Kůsovou z karlovarského Trialetu, čímž ji tak přetrhla šňůru dvou výher v řadě. Naopak potřetí v řadě se radovala z třetího místa mezi ženami v absolutním pořadí Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu.

41. ročník Novoroční běh na Svatošské skály

Chlapci do 16 let: 1. LUKÁŠ Martin 22:50.1 (Triatlet KV); 2. MACHÁČEK Hugo 22:58.5 (Triatlet Karlovy Vary); 3. KORELLUS Lukáš 24:53.4 (Triatlet Karlovy Vary); muži do 39 let: 1. KOŽÁK Tomáš 20:05.6 (SC Start Karlovy Vary); 2. COUFAL Jakub 22:18.7 (Kfely u Ostrova); 3. KASAL Jan 22:53.0 (AK Sokolov); muži 40 – 49 let: 1. OPLT Michal 20:46.5 (OTC VLČÁCI); 2. ČEKAN Pavel 21:34.6 (Bike a běh Ostrov); 3. HOFFMAN Martin 21:37.2 (Triatlet KV); muži 50 – 59 let: 1. ŠVEJDAR Slávek 24:10.9 (Triatlet Karlovy Vary); 2. KOŽÁK Milan 25:02.5 (SC Start Karlovy Vary); 3. BROŽEK František 25:36.2 (Hroznětín); muži 60 – 69 let: 1. VRÁBEL Ivan 27:39.8 (Bike a běh Ostrov); 2. VLTAVSKÝ Marcel 29:58.4 (Aces team Karlovy Vary); 3. ZÍTKA Miloslav 31:27.4 (ŠAK Chodov); děvčata do 16 let: 1. JUNGMANNOVÁ Kateřina 28:34.4 (Triatlet K. Vary); 2. NĚMCOVÁ Anna 31:00.6 (Triatlet Karlovy Vary); 3. DIBELKOVÁ Isabell 32:50.4 (BK Ostrov); ženy do 34 let: 1. KUČEROVÁ Eliška 26:54.6 (Triatlet KV); 2. HOVORKOVÁ Barbora 28:34.5 (USK Akademik Cheb z.s.); 3. COUFALOVÁ Štěpánka 29:42.6 (Ostrov (Karlovy Vary), ženy 35 – 49 let: 1. DUBCOVÁ Jana 25:06.6 (Titan trilife); 2. KŮSOVÁ Lenka 26:09.0 (Triatlet Karlovy Vary); 3. OPLTOVÁ Martina 27:55.4 (Horní Slavkov), ženy nad 50 let: 1. LUBINOVÁ Romana 28:09.4 (SC Start K.Vary); 2. STUŠKOVÁ Hana 28:48.7 (Aces team Karlovy Vary); 3. TOMANOVÁ Jiřina 31:45.5 (Šneci v Běhu).