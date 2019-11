Zpět na vítěznou vlnu. Tak to je cíl karlovarského FB Hurrican Karlovy Vary, tedy lídra tabulky I.ligy ve florbale mužů, před dnešním soubojem s havířovským Excelsiorem, který odstartuje v hale míčových sportů ve 14 hodin.

Jakub Pecha, útočník FB Hurrican Karlovy Vary. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

Do utkání naskočí i pětadvacetiletý útočník Jakub Pecha, který si v posledním utkání, které Varáci odehráli ve Znojmě, připsal na své konto premiérový hattrick v barvách hurricanů, ale ani to na cenné body nestačilo. I přes prohru 5:6 si tým z města minerálních pramenů udržel první pozici a na té by chtěl zůstat i po dnešním utkání s Havířovem.