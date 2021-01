Napoli City Half Marathon dostane v letošním roce digitální podobu.

Napoli City Half Marathon? Zaběhnout ho můžete kdekoliv. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Půlmaraton organizuje tým Napoli Running a spadá pod závody RunCzech. Je to jeden z nejvyhledávanějších závodů v Itálii a pyšní se bronzovou známkou kvality od World Athletics. Letošní ročník se protáhne do několika únorových dní, odstartuje již 7. února a běžci budou mít šanci se zúčastnit až do původního termínu události, tj. 28. února 2021.