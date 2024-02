První sadu na zlínské palubovce zahájil přímým bodem z podání s pomocí pásky karlovarský smečař Bakiri. Zlín však postupně dokázal převrátit vedení na svou stranu, když na 5:4 upravil Kozák. Karlovarsko poté začalo těžit důležité body na bloku, díky spolupráci dvojbloku Keemink, Kock, a když se k tomu přidal ještě na síti smečař Pastrňák, rázem šly Vary do trháku 11:6. Vary posléze profitovaly jak na bloku, tak i na síti, čímž si vybudovaly vedení 17:11, které domácí horko těžko smazávaly. Následně šlo Karlovarsko do koncovky první sady za vedení 20:13, a i když se Zlín snažil ztrátu smazat, hosté z lázní si závěr setu pohlídali a dovedli ho do výhry 25:16, když ho bodově uzavřel univerzál Patrik Lamanec.

To druhý set přinesl vyrovnanou partii, kdy si Vary sice vytvořily dvoubodový náskok, ale domácí ho vždy dokázali zlikvidovat. Ve druhé polovině setu se Západočechům podařilo odskočit po esu blokaře Radka Baláže Zlínu na tři body 19:16. Zlín však dokázal manko smazat a do koncovky se šlo za vyrovnaného stavu 20:20. Karlovarští volejbalisté si sice opět vytvořili dvoubodový náskok, ale ani ten neudrželi, naopak následně museli dotahovat domácích, což se nepodařilo, jelikož se v koncovce blýskl dvěma esy v řadě Jan Pražák, který zařídil domácím nejen výhru 25:23, ale i vyrovnání na 1:1 na sety.

„Od druhého setu jsme polevili v razanci na servisu, určitě se to projevilo na naší hře,“ připomněl Hudeček, co jeho výběr ve druhém setu trápilo. Ve třetím setu byla k vidění opět vyrovnaná partie, kdy se týmy průběžně střídaly ve vedení. Navrch však měli překvapivě volejbalisté Zlína, kteří v polovině setu vedli 15:13. Na což reagoval kouč Varů oddechovým časem. Ten hochy z Karlovarska trochu nakopl a do koncovky setu se šlo za stavu 20:20. V té se zadařilo na bloku Carmodymu, který dvěma body v řadě poslal Vary do výhody jednoho bodu 23:22.

A výhru ve třetí sadě si hráči z lázní nenechali protéct mezi prsty, když vyhráli 25:23. Do čtvrtého setu naskočilo Karlovarsko velmi dobře, když se brzy ujalo vedení 4:0. Zlín se však dokázal hostům postupem času přiblížit na rozdíl jednoho bodu 12:11, když na servisu chyboval Rodríguez.

Domácí dál bojovali a po bodovém zápisu Čechmánka srovnali na 16:16. Vyrovnaný boj pokračoval až do stavu 21:21. Poté vary zaznamenal tři body na síti smečař Karlových Varů Bakiri, který Varům zařídil vedení 24:22, když set ukončil přesným zásahem jeho parťák z útočné linie univerzál Rodríguez, který proměnil první mečbol hostů, čímž uzavřel set na skóre 25:22. „Jsme rádi za vítězství a čeká nás další utkání v Liberci,“ připomněl závěrem kouč Varů další náročný zápas, který jeho tým čeká.

