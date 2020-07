„Cíl? UFC,“ vypálí bez rozpaků Elijon Knushi. Pro něj je to velká motivace a zároveň lákadlo, dostat se mezi nejlepší světové fightery. „Čeká mě sice dlouhá cesta, ale dám tomu vše,“ slibuje.

V pátek 17. července tomu bude přesně rok, co se vydal do USA, kde poprvé okusil možnost vyzkoušet si tréninky MMA pod taktovkou špičkových trenérů.

„Dojem byl velký,“ vracel se k první návštěvě USA Knushi. „Vrátil jsem se do Ameriky ještě třikrát, abych se adaptoval na nové prostředí,“ připomněl.

Amerika mu učarovala nejen svou kvalitou v rámci tréninků, ale především rozsáhlými možnostmi. „Rozhodl jsem se, že se odstěhuji a začnu svou kariéru právě v USA. Je tam navíc mnoho možností, jak se zlepšovat,“ poukázal talentovaný zápasník, který využil azyl u své rodiny. „Jelikož bydlím u své rodiny, tak mi to značně ulehčilo,“ prozradil s úsměvem. Teď ho však čeká náročná cesta za svým snem, probít se do světoznámého UFC pod taktovkou ostříleného trenéra Briana McLaughlina.

Zdroj: Deník / Redakce

„Navštívil jsem sportovní centrum Gym Precision MMABoxing, které vlastní a zároveň je hlavním trenérem Brian McLaughlin, jenž se mě hned po prvním tréninku chtěl ujmout,“ pochvaloval si zájem světoznámého fightera. McLaughlin vyhrál Ultimate Fighter UFC, zároveň byl členem velkých světových organizací, vlastní třetí černý pásek v brazilském jiu-jitsu.

„Brian má pod sebou velice známé fightery, například s ním trénuje Jim Miller, jeden z nejlepších a nejuznávanějších UFC fighterů, a potom tam jsou další, kteří zápasí v bellatoru, rizinu a podobně,“ s nadšením vypočítával Knushi.

„Můj neboli náš cíl je dostat se do UFC a tam to teprve začne. Vím, že to bude dlouhá a náročná cesta, protože konkurence je velká, ale věřím si a vím, že dokážu vše, co chci. Už to, že jsem tady, kde jsem, je pro mě velký úspěch, dá se říct jeden ze splněných snů, protože mám možnost trénovat se světovými špičkami,“ dodal závěrem Knushi.