Karlovarsko se dnes představí v Trentinu Již čtvrté vystoupení v prestižní CEV Champions League mají před sebou volejbalisté Karlovarska, když se představí na horké palubovce italského giganta Trentina. V prvním vzájemném duelu Karlovarsko prohrálo s italským velkoklubem v hale míčových sportů 1:3 na sety. Čtvrté vystoupení týmu ze západu Čech bude zahájeno v BLM Group Areně ve čtvrtek, tedy 15. prosince, od 20.30 hodin. Fanoušci mohou sledovat zápas na od 20.25 hodin na ČT sport Plus.

„Patří k nejlepším na světě, ale samozřejmě nikdo není dokonalý, takže my se pokusíme najít jejich slabiny,“ poznamenal na adresu pátého mužstva italské Superligy nahrávač Karlovarska Wessel Keemink.

V Trentu jste nastoupili v Lize mistrů přesně před dvěma lety a vy osobně jste tehdy takto zostra zahajoval své nové angažmá. Vzpomínáte si na ten zápas?

Abych byl upřímný, z utkání před dvěma lety si pamatuji jenom to, že jsme vyhráli set, ale jak ten zápas probíhal a jakou měl kvalitu, to už opravdu nevím.

Před měsícem jste s Trentem prohráli také po boji 1:3 na sety. Může se takový scénář naplnit i ve čtvrtek?

Myslím, že jsme v domácím utkání hráli velice dobře. Tohle je ale zápas na hřišti soupeře, kde musíme podat přinejmenším stejně kvalitní výkon. Uděláme pro to maximum, budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit.

V čem spočívá současná síla Karlovarska?

Těžíme z toho, že máme široký kádr kvalitních hráčů, díky tomu také můžeme točit základní sestavu a upravovat taktiku. A to z nás dělá tak trochu méně předvídatelný tým. Kdybych měl vypíchnout jednu herní činnost, tak nás ve spoustě letošních zápasů zdobila obrana na síti.

Má váš nejbližší soupeř vůbec nějaké slabiny?

Tým Trentina patří k nejlepším na světě, o tom jsme se přesvědčili v posledních sezonách, kdy dvakrát za sebou postoupil do finále Ligy mistrů. Ale samozřejmě nikdo není dokonalý, takže my se pokusíme jejich slabiny najít.

A jak psychicky náročné jsou zápasy proti volejbalovým obrům pro prvního nahrávače?

Hrát tyhle zápasy je především úžasné. Hrajete proti těm nejlepším a musíte si připravit herní plán na jejich specifickou, obrovskou kvalitu. Je to pochopitelně složitější než v běžných zápasech, ale na druhou stranu tady náš výkon roste s kvalitou soupeře.