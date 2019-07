Ti si mohou o den dřív užít svůj závod a stejné podmínky, jaké budou mít o den později profesionálové. Karlovarský deník pro vás proto připravil seriál, díky kterému můžete na tento závod natrénovat.

TRIATLONOVÝ TRÉNINK

Triatlonisté, pro něž byl triatlon prvním sportem, jsou v menšině. Častěji se na závodech potkáte s lidmi, kteří se předtím věnovali sportu jinému – většinou jde o bývalé běžce, cyklisty či plavce. Ať už patříte do kterékoliv skupiny, ve své disciplíně zařazujte spíše udržovací tréninky. Ve dvou zbylých se pak zaměřujte nejen na výkonnost, ale i na nácvik optimální techniky.

TRÉNINK PRO PLAVCE

Bývalým plavcům stačí, pokud plavecké tréninky omezí na dva týdně. Kolo by měli zařadit 2 - 3x týdně a nejvíce by se měli věnovat běhu – minimálně 3x týdně, ovšem velmi opatrně navyšovat zátěž. K tomu je dobré se hodně věnovat posilování core a dolních končetin – klidně 3x týdně 30 minut. Velmi užitečné je plyometrické posilování.

TRÉNINK PRO CYKLISTY

Velkou slabinou cyklistů bývá plavání. Na to je tedy třeba se zaměřit, a to s velkým důrazem na nácvik správné techniky, zejména pak na udržení optimální polohy těla u hladiny. V běhu sice těží ze skvělé vytrvalosti a silných dolních končetin, problém ale mívají s tlumením došlapu a také se špatnou aktivací svalových skupin. Cyklistiku omezte na 2-3 kratší tréninky. Plavání se věnujte co nejčastěji, tréninky přitom zařazujte spíše kratší, nácvik techniky by neměl probíhat v únavě. To samé platí pro běh, kde zase hrozí největší riziko přetížení. I vám prospěje plyometrické posilování, velký důraz ale klaďte na zpevnění core a na aktivaci zádových svalů, hýždí a hamstringů.

TRÉNINK PRO BĚŽCE

I pro vás platí, že vaše největší slabina bude plavání, a stejně jako cyklisté se v něm zaměřte hlavně na techniku formou spíše kratších tréninků. Ještě více pozornosti si však zaslouží kolo, protože právě v cyklistice můžete docílit největšího progresu. Zde zařaďte jak hodně dlouhých tréninků v mírném tempu, tak tempové a intervalové tréninky a neopomíjejte ani nácvik techniky šlapání.

Posilování neopomíjejte, zaměřte se hlavně na core a sílu paží. Abyste vytěžil co nejvíc ze své nejsilnější disciplíny, zařazujte trénink přechodů z kola na běh.

Ukázka tréninkového plánu pro běžce

Pondělí – plavání: 30 minut technika + 20 minut vytrvalost, posilování: 30 minut.

Úterý – Volno

Středa – plavání: 30 minut technika, běh: 45 – 50 minut delší tempové intervaly.

Čtvrtek – kolo: 60 minut práce na kadenci a technice šlapání, posilování: 30 minut.

Pátek – běh: 45 – 60 minut volně, posilování: 20 minut.

Sobota – plavání: 30 minut technika, kolo: 90 minut v kopcích.

Neděle – kolo: 120 minut volně, ihned po skončení 10 -15 minut výklus.

CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2019

Nabitý triatlonový víkend se letos uskuteční 23. – 25. srpna. V pátek budou závodit žáci, v sobotu dopoledne děti při Baby Duathlonu a odpoledne se pak uskuteční otevřený závod Age Groups, při kterém mohou amatérští sportovci zažít atmosféru světového závodu.

Po vyhlášení se uskuteční koncert skupiny Hamleti přímo na Divadelním náměstí. V neděli program vyvrcholí závodem ITU Světového poháru, za kterým do Karlových Varů přijedou nejlepší triatlonisté z celé planety.

Čeká je nádherná trasa s nejtěžší cyklistikou v rámci seriálu Světového poháru a běh přímo po kolonádě.

Více na www.citytriathlon.cz

a na Facebooku FB.com/citytriathlon.cz. (mv)