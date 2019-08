Ti si mohou o den dřív užít svůj závod a stejné podmínky, jaké budou mít o den později profesionálové. Karlovarský deník pro vás proto připravil seriál, díky kterému můžete na tento závod natrénovat.

JAK ZVLÁDNOUT DEPO II

V minulém vydání našeho tréninkového seriálu jste si mohli přečíst pět tipů, jak co nejrychleji zvládnout depo. Tentokrát přinášíme druhou pětici tipů. Říká se totiž, že depo je čtvrtá disciplína triatlonu a všechen čas, o který se perete na trati, pak můžete při převlékání ztratit. Tak tady jsou:

ŘETĚZ NA SPRÁVNÝ PŘEVOD

Rychlé rozjetí je na kole klíčové. Pokud cyklistika nestartuje do prudkého stoupání, mějte řetěz na velkém převodníku. Na Rolavě se budete rozjíždět na naprosté rovině.

POZOR NA PODKLOUZNUTÍ

Pokud vedete kolo depem za sedlo, dejte pozor na nerovnosti – na nich vám totiž může snadno spadnout řetěz. Nezapomínejte, že podklad (asfalt i koberec) se při výběhu z vody namočí a může klouzat. Loni se o tom ve Varech přesvědčili i někteří závodníci ve Světovém poháru.

BRÝLE NASAĎTE ZA JÍZDY

Nezdržujte se nasazováním brýlí v depu. Buď je zastrčte do větracích otvorů helmy (předem se ujistěte, že tam skutečně dobře drží), nebo je připevněte kouskem lepenky k horní části rámu a nasaďte je až za jízdy.

ŽÁDNÉ PONOŽKY

Soukat se s vlhkýma nohama do ponožek (nebo dokonce do kompresek) je zážitek sám o sobě. Pořiďte si proto takové boty, které vám umožní nošení bez ponožek. Pokud máte přesto pocit, že by vám někde mohly puchýř udělat, namažte příslušné místo z vnitřku vazelínou. Namísto kompresních podkolenek používejte návleky, které si nasadíte už na plavání.

POMOHOU POUTKA

Nazouvání bot výrazně usnadní poutka (na patě, popřípadě i na jazyku). Praktické jsou i elastické tkaničky. (mv)