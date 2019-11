„Prakticky jsme zopakovali vítězství 2:1 v souboji se Spartou v Praze,“ poukázal na úvod předseda SKV Sharks Karlovy Vary Jan Chlubna. A důvodů k radosti bylo ze strany Karlovaráků více. Do haly si totiž našla cestu dvoustovka diváků, která zhlédla parádní bitvu.

„Jsme rádi, že diváci si našli cestu do KV Arény, jejich podpora byla během utkání hodně znát,“ pochvaloval si Chlubna.

Samotné utkání načali velmi dobře para hokejisté s logem žraloka na svých dresech a brankář Sparty Tomáš Vápenka se měl co otáčet. Poprvé se měnil ukazatel skóre již ve 4. minutě, kdy vybojoval puk za brankou soupeře sváteční střelec Lukáš Karafiát, který jej následně uklidil za záda gólmana Sparty, čímž si připsal na svůj účet premiérovou trefu v novém ročníku.

Vstřelená branka Karlovy Vary řádně nabudila a na sparťanskou branku se valil jeden útok za druhým.

Karlovarský tlak trochu poté přibrzdila přesilová hra Sparty při vyloučení, ale i závěr jednoznačně ovládl výběr Sharks. „Bylo důležité, že jsme brzo vstřelili branku, to bylo pro nás hodně důležité,“ vypočítával předseda Sharks. I ve druhé třetině nenechali žraloci svého soupeře z hlavního města vydechnout. Za to byli odměněni druhou brankou, která padla v 19. minutě, kdy se po spolupráci s Karlem Wágnerem zapsal do střelecké listiny Michal Geier.

„Spartu jsme prakticky k ničemu nepustili, navíc jsme přidali druhý gól, ale další šance jsme už nevyužili,“ narážel na samostatné úniky Geiera, které zůstaly nevyužity, Chlubna. V závěrečné třetině však dokázala Sparta vsítit Zdeňkem Krupičkou kontaktní branku, to se psala 33. minuta. „Bohužel jsme po inkasované brance přestali hrát, ale nakonec zasloužené vítězství udrželi,“ uzavřel své hodnocení Chlubna.

SKV Sharks Karlovy Vary – HC Sparta Praha 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Karafiát (Berger), 19. Geier (Wágner) – 33. Krupička (Raul, Ohar). Rozhodčí: Hanák – Helecz, Stránský. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 190.

SKV Sharks Karlovy Vary: Korec – Berger, Nejedlý, Wágner – Schneider, Forgo, Haas, Veselý, Rennhack, Kovařík, Geier, Karafiát.

HC Sparta Praha: Vápenka – J. Krupička, Raul – Ohar, Novotný, Frolík, Šafránek, Nachtigalová, Zikmund, Pšenčík, Z. Krupička.