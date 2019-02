Vytáhlý, věčně usměvavý blonďák přetavil dramatický finiš pod bedlivým dohledem svého týmového šéfa Lukáše Bauera, ve kterém o pět desetin sekundy pokořil německého závodníka Richarda Leupolda, v zlatý triumf.

Za zády pak nechal na třetím místě i vítěze sobotního závodu ve Velkých Karlovicích Stanislava Řezáče. „Byl jsem rád, že tu byl Standa Řezáč, protože byla konkurence, a navíc jsem mohl s někým jet ve skupině. Překvapením určitě byl Němec Leupold, který jel s námi,“ chválil překvapivého závodníka mezi laufařskými ikonami Šrail.

Právě růžová kombinéza eD system Bauer Teamu byla během závodu hodně vidět. „Bylo strašně těžké odjet, i když jsme to se Standou několikrát zkusili, nakonec se mi to povedlo s Leupoldem, když jsme právě Standovi trochu poodjeli ve druhém kole na třicátém kilometru,“ nechal nakouknout do průběhu závodu Šrail.

Jenže Řezáč opět prokázal své kvality a brzo česko-německý tandem dorazil. „Standa se však vrátil zpátky, a tak bylo jasné, že si to rozdáme až v cíli,“ přemítal Šrail. A věděl, o čem mluví. Prakticky vše podstatné se lámalo v závěru závodu.

„Kilometr před cílem jsem se snažil nastoupit jako první, Standa však zareagoval rychle a dostal se přede mě. V poslední zatáčce jsem najel zleva a dostal jsem se před ně, a tím pádem už jsem věděl, že to nemohu pustit,“ culil se závodník eD system Bauer Teamu.

„Věděl jsem, že pokud budu najíždět první, že to bude i vcelku jednoduchý, jelikož dojezd byl krátký na to, aby se tam ještě něco odehrálo,“ vypočítával.

Jenže Leupold cítil, že by mohl získat hned dva cenné skalpy, takže do závěrečného sprintu dal opravdu vše. To samé však platilo i o Šrailovi, který první místo v dramatickém sprintu uhájil.

„Je to sport, rozdali jsme si to na celé trati a nakonec ten cíl rozhodl,“ upozorňoval Šrail. Teď má před sebou společně se svým týmem Vasův běh, pro některé laufaře půjde o vrchol sezony.

„Já jsem rád, že jsem si mohl zazávodit. Ve finále to bylo kousek z domova. Navíc výborná organizace, mně se ten závod strašně líbí, takže bych se sem chtěl někdy vrátit, teď však vše směrujeme na Vasův běh, snad se mi bude dařit i tam,“ uzavřel s přáním dalšího skvělého výsledku Jan Šrail.