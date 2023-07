Dostihová sezona na karlovarském závodišti Hipodrom Holoubek zaznamenala uplynulou neděli další významnou událost letošního léta. Hlavním bodem třetího mítinku byla 94. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího. Dvoukilometrový test první kategorie vyhrazený čtyřletým a starším středotraťařům přilákal s výjimkou jediného škrtu maximální možný počet startujících.

Dostihové odpoledne patřilo tradiční Ceně města Karlovy Vary. | Foto: Marcela Kozová

Po roce se do dostihu, který své počátky píše již od roku 1899, vrátila hnědka Sparkle Shout, a tentokrát se jí dařilo ještě lépe. Po třetím místě z loňska si výborným výkonem polepšila a po boji o krk podlehla pouze suverénní Classe, která v aktuální sezoně zatím nepoznala přemožitele.

Její jezdkyně Lucie Fialová se po více než dvou desetiletích stala další vítěznou ženou a trenér pětileté klisny, Václav Luka mladší, zaznamenal svůj 99. triumf v nejvyšší kategorii. Karlovy Vary jsou od roku 2017 dějištěm atraktivního mistrovství světa amatérských jezdkyň Fegentri. V neděli se zde jako Memoriál Ing. Jiřího Chaloupky uskutečnil osmý z celkového počtu 25 dílů seriálu.

Proti soupeřkám z Norska, Maďarska, Španělska a Švédska prosadila česká amatérka Klára Chrbolková, která do cíle na prvním místě dovedla s náskokem lehkých čtyř délek Trazy Lady před valachem Sea The Night se Španělkou Claudií Colleo a Opinion Makerem s Annou Lebduškovou.

Druhý nejrychlejší čas v historii karlovarského závodiště měřený na kilometrové trati, a to 58,75 sekund, zaběhla svěřenkyně trenéra Michala Kalčíka Frami Hit v sedle s žokejkou Vendulou Korečkovou.

Výsledky:

Cena FEGENTRI – Dostih amazonek – Memoriál Ing. Jiřího Chaloupky (IV. kategorie, 1 600m): Trezy Lady (am. K. Chrbolková) – Sea The Night (am. C.Colleo) – Opinion Maker (am. A. Lebdušková).



Cena spol. TIPSPORT – 1.odd. (IV. kategorie, 2 400m): Old Eagle (ž. J. Verner) – Triplex (ž. J. Pavlíček) – Talulu (ž. J. Chaloupka).



Cena spol. Jan Becher KARLOVARSKÁ BECHEROVKA (IV. kategorie, 2 400m): Arielle (ž. J. Andrésová) – Wopart (A. Plimlová) – White Devil (ž. J. Verner).



94. CENA MĚSTA KARLOVY VARY – Mem. Josefa Dolejšího (I. kategorie, 2 000m): Classa (L. Fialová) – Sparkle Shout (ž. P. Foret) – Sagar (E. Buriánková).



Cena primátorky Města Karlovy Vary (III. kategorie, 2 000m): Porcinella (ž. M. Zatloukal) – Alzir (ž. D. Liška) – Aidensfield (ž. A. Florian).



Cena Nadace města Karlovy Vary (III. kategorie, 1 000m): Frami Hit (ž. V. Korečková) – Vi Fi (am. T. Roman) – Black Dark (ž. P. Foret).



Cena spol. TIPSPORT (V. kategorie, 1 400m): Launch Zone (ž. D. Liška) – Fabriana Third (N. Petrlík) – Kazi (ž. J. Verner).

Autorka článku: Marcela Kozová

