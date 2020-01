Statutární město Karlovy Vary společně se Sportovní unií Karlovarska – ČUS pořádají vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města a okresu Karlovy Vary za rok 2019, které proběhne při Plese sportovců v pátek 3. dubna 2020 v Grandhotelu Ambassador Národní dům od 19 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Sportovce mohou nominovat kluby pomocí formuláře, který je ke stažení na webových stránkách: www.mmkv.cz a www.sukkv.cz. Termín ukončení nominací je v pátek 31. ledna 2020. Následně budou všechny nominace zveřejněny a z těchto nominací vzejdou nejúspěšnější sportovci města a okresu Karlovy Vary za rok 2019. Návrhy nominací lze podávat v několika kategoriích: jednotlivci – mládež do 15 let; jednotlivci – mládež do 18 let; jednotlivci – dospělí; handicapovaní sportovci – jednotlivci, kolektiv; sportovní kolektivy – mládež; sportovní kolektivy – dospělí; trenéři; sportovní osobnost za rok 2019 a zvláštní ocenění za celoživotní práci v tělovýchově.