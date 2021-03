Volejbalová družina pod vedením trenéra Jiřího Nováka se probila mezi nejlepší čtyři extraligová mužstva, když ve čtvrtfinále vyřadila Kladno 3:0 na zápasy. Ale postup to nebyl zadarmo, kladenští Orli dokázali Varům v každém souboji vzdorovat.

„Týmy ze druhé poloviny tabulky v podstatě nemají co ztratit a hrají odvážně, bez zábran a pro ty týmy, které nastupují do té série jako favorité, to není v podstatě jednoduché,“ upozorňuje karlovarský trenér Jiří Novák A ví, o čem mluví. Play-off je totiž zcela jiná soutěž, kde všechny týmy začínají od nuly.

„Ukázalo se, že v play-off je ještě o něco větší nápor na psychickou připravenost než v základní části, jelikož už se v podstatě hraje o všechno, takže v tomhle směru to pro nás bylo poučné,“ kvitoval náročnou sérii s Kladnem Novák. Do semifinále doprovodily Karlovarsko ještě další tři týmy ze špičky základní části, České Budějovice, Liberec a Lvi Praha.

„Mě to až tak nepřekvapilo. Vnitřně jsem s tím nějak počítal, protože ty týmy mají svou kvalitu, navíc celý rok se prezentovaly výborným volejbalem a za to umístění si to všichni zaslouží,“ vysekl poklonu semifinalistům Novák. Karlovarsko mělo na výběr dvě varianty, Lvy Praha nebo Ostravu, nakonec se střetne v semifinále právě s ambiciózním pražským klubem.

„Lvi před sezonou vyřkli nějaké cíle, rozjezd měli takový pomalejší, ale v té fázi, kdy přicházejí v sezoně ty nejdůležitější zápasy, tak ukazují velice dobrou formu,“ naráží Novák na vystoupení Lvů nejen v extralize, ale také ve Vyzývacím poháru, ve kterém skončili Pražané v semifinále. Lvi pod taktovkou trenéra Tomáše Pomra značně profitují z volejbalového umu nahrávače Jakuba Janoucha či univerzála Mateje Mihajloviče. „Samozřejmě každý tým budí nějakým způsobem respekt,“ je si vědom síly soupeře kouč Varů.

„Myslím si, že to zase bude dobrá bitva,“ prozradil své očekávání před semifinálovou sérií Novák. V nabité sezoně si před důležitými bitvami o postup do finále mohlo Karlovarsko na chvilku vydechnout, když po postupu přes Kladno absolvovalo netradičně dlouhou přestávku, která trvala dvanáct dnů.

„Pauza přišla vhod,“ uvítal Novák možnost přestávky v náročném volejbalovém jízdním řádu, který má Karlovarsko za sebou. „My jsme program měli celoročně dost nabitý, takže jsme si mohli teď odpočinout, potrénovat a naladit se na ty rozhodující boje,“ vysvětloval Novák.

Navíc Vary už se s předstihem na svého soupeře připravovaly. „Vnitřně jsem byl přesvědčený, že postoupí nejlepší čtyři týmy základní části, takže jsem počítal s tím, že budeme mít Prahu,“ prozradil karlovarský trenér.

Semifinálovou sérii by tak mohly rozhodovat maličkosti, jelikož oba týmy se velmi dobře znají, dvakrát se střetly v extralize, jednou v poháru. „Rozhodovat budou podle mého názoru komplexnější výkon a psychická odolnost,“ narážel Novák na vypjatost duelů.

„Není favorita, není outsidera, každý už se jde prát o místo na výsluní a ten, co bude odolnější, postoupí,“ dodává závěrem Jiří Novák.

Semifinálovou sérii zahájí Karlovarsko dnes v hale míčových sportů, kde vyzve za dohledu televizních kamer ČT sport od 20.15 pražský tým.