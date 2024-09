Už poosmé přivítalo nádherné lázeňské centrum Karlových Varů závod Světového poháru v olympijském triatlonu. Díky výkonům českých reprezentantek se ale tento ročník zařadí k těm nejúspěšnějším!

Po plavecké části o délce 1500 metrů ve volnočasovém areálu Rolava se hned tři dostaly do vedoucí cyklistické skupiny – Petra Kuříková, Dana Přikrylová a Michaela Štěrbová, která ale na velmi náročné kopcovité trati ztrácela a závodním polem postupně propadala. Zimovjanová šla z vody až jako předposlední, ale dostala se do druhého cyklistického balíku, který jezdil na 15.-20. pozici. Na čele přitom fantasticky pracovala Nizozemka Kingmaová s Maďarkou Kropkóovou, které si vypracovaly velký náskok.

Kuříková působila během cyklistiky velmi silně. Na trati, která patří k nejkrásnějším, ale také nejtěžším ve světovém triatlonovém kalendáři se držela na čele své skupiny. Sedmkrát najížděla do strmého stoupání na Zámecký vrch z vedoucí pozice.

A ještě lepší výkon pak předvedla v 10km běhu. Na trati vedoucí kolem kolonád i ikonického Vřídla se dotahovala na soupeřky před sebou, v posledním ze čtyř okruhů předstihla i Maďarku a doběhla druhá! Nad její síly byla pouze skvělá Kingmaová, která potvrdila formu z olympijských her, kde byla sedmá.

„Jsem neskutečně šťastná! Tohle jsou chvíle, kvůli kterým sport děláme. Je to droga, která nás žene dál. Ale až do poslední chvíle jsem nemohla polevit, protože jen kousek za mnou běžela Američanka Gina Serenová, takže jsem si to mohla vychutnat až v posledních metrech, které jsem si opravdu užila,“ smála se Kuříková v cíli. „Karlovy Vary jsou každý rok náročné, člověk do toho závodu musí dát všechno a být dobře připraven. Sice jsem moc netušila, jak jsem na tom po plavání, ale věděla jsem, že na kole a v běhu toho mohu hodně dohnat. Navíc jsem v dobré běžecké formě, takže jsem na to vsadila a dala do toho všechno. A vyšlo to!“

Senzačně běžela také Zimovjanová, která se dotáhla na závodnice z první skupiny a cílovou rovinkou před zaplněnou tribunou na Divadelním náměstí proběhla na 9. místě! A to navzdory žaludečním problémům, které ji trápily v posledních dvou dnech před závodem. „Po plavání jsem si říkala, že to bude strašný den a že bych nejradši odstoupila. Ale nesmí se to vzdávat. Na běhu mi to šlo, ani nevím jak. Vůbec nevím, kde se to ve mně vzalo a jak jsem se dostala do desítky, ale jsem strašně ráda, že se to takhle povedlo. Je to můj nejlepší výsledek tady v Karlových Varech,“ usmívala se Zimovjanová.

Na Daně Přikrylové se podepsalo vleklé zranění, kvůli kterému má za sebou tréninkový výpadek v běhu a obsadila 18. místo. Michaela Štěrbová dokončila na 23. místě. Maya Kingmanová už v Karlových Varech závodila v roce 2020, kdy byla třetí. Teď tu dokázala vyhrát svůj první Světový pohár v životě. A ještě v den svých narozenin! „Miluju to tady. A celý závod jsem si užívala. Líbí se mi město, vyhovuje mi těžká trať, na které jsme si s Mártou Krópkovou pomáhaly, takže pro mě to byl perfektní závod.“

Světový pohár v olympijském triatlonu

Ženy: 1. Maya Kingmanová (Niz.) 2:05:23, 2. Petra Kuříková 2:07:43, 3. Gina Serenová (USA) 2:07:51 … 9. Tereza Zimovjanová 2:10:45, 18. Dana Přikrylová 2:14:23, 23. Michaela Štěrbová 2:17:44