Samurai Fight Club Chodov je jako většina dalších amatérských sportovních subjektů nucen být v izolaci mimo svou tělocvičnu.

„Bude to již rok, kdy díky Samurai výzvám, on-line tréninkům držíme klub nad vodou, alespoň po fyzické a psychické stránce. Neustále motivujeme naše bojovníky nevzdat se,“ říká hlavní kouč chodovského klubu Václav Kolář.

Těžká doba covidová rozdělila společnost, to je patrno ve všech sférách života. „Dělí se na lidi, kteří se chtějí krizi postavit čelem, a na nokoviďáky, negativisty bez jakékoliv snahy něco dělat, lidi, kteří to vzdali a jsou odevzdaní osudu. My nevíme, co je správné, ale víme, že my se NEVZDÁME,“ burcuje Václav Kolář.

Jeho samurajové jsou tu teď proto, aby podnítili ostatní společnost k tomu, aby se hýbala, budovala svoji imunitu, své duševní a fyzické zdraví, dokud to vše neskončí. „Netvrdíme, že je to správné, chceme být ale pozitivní, chceme opustit svoji komfortní zónu a především bojovat. To jediné nám naše současná situace dovoluje,“ pokračuje kouč Samurai Fight Clubu Chodov.

Přestože se i fotky samurajů často objevují na sociálních sítích při nejrůznějších aktivitách, včetně v současnosti tak módního vstupování do ledových vod, Václav Kolář bere podobné ukazování pouze jako cestu k cíli. Nikoliv vlastní cíl. „Neděláme to kvůli top fotkám na instagramu nebo facebooku, ale proto, že chceme všechny ostatní lidi motivovat. Běh, turistika, otužování, tréninky v přírodě jsou cesta, cesta samuraje, kterou zvládne každý. Není to o tom, kolik, jak dlouho. Je to o tom, začít, dělat cokoliv, co vás baví, a nebýt negativní,“ vysvětluje trenér samurajů.

Fenoménem samurajské výzvy se stal právě zmíněný „Samurai ponor“. „Již třicítka našich členů se začala pravidelně otužovat a přidávají se stále další. Ponor do studené vody v mrazivém počasí, který si předtím dokázal představit málokdo, se stal naší běžnou aktivitou. Covid nám sice sebral mnoho radostí, naučil nás ale překonávat mnohem větší výzvy. Naučil nás vážit si sami sebe a celého samurai týmu, který to nevzdává. Jsem samurai!“ hlásí na závěr trenér Václav Kolář.