V týmu VK ČEZ Karlovarsko patří třiatřicetileté libero Daniel Pfeffer už ke klubovému inventáři. A není divu. Pepe, jak mu všichni říkají, kroutí v dresu lázeňského klubu již desátou sezonu, když i letos táhne volejbalovou bárku s kapitánskou páskou na ruce.

Daniel Pfeffer (v černém), libero VK ČEZ Karlovarsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Čtvrtfinále play-off - ČEZ extraliga mužů

První zápas, čtvrtek, 14. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Druhý zápas, neděle, 17. března, 17.00: Karlovarsko – České Budějovice.

Třetí zápas, středa, 20. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Čtvrtý zápas, sobota, 23. března, 17.00: Karlovarsko – České Budějovice.

Pátý zápas, úterý, 26. března, 17.00: České Budějovice – Karlovarsko.

Po základní části, ve které Karlovarsko zůstalo za branami elitní čtyřky, čeká výběr z lázní vrchol sezony v podobě play-off, ve kterém bude usilovat o postup v náročné sérii s Českými Budějovicemi. Nejen o tom jsme si s kapitánem Karlovarska před startem klíčové fáze volejbalové extraligy povídali.

Dane, před startem nové sezony prošel tým velkou obměnou, jak byste ji s odstupem času z pozice kapitána hodnotil?

Tým se zásadně proměnil po minulé sezóně, vlastně se měnil i celou tuto sezonu. Hodnocení bych si nechal až po úplném konci ligy.

Naplnili jste tedy cíle, které jste si před sezonou stanovili?

Cíle byly jistě jinde, ale liga ještě neskončila. Pořád můžeme udělat dobrý výsledek!

Opět jste se mohli přesvědčit, že česká extraliga je hodně vyrovnaná a v posledních letech nabírá na kvalitě, souhlasíte?

Je to tak. Už to nejsou dva, tři týmy, ale spíše pět až šest, kteří chtějí hrát úplný vršek.

Vy jste měli během sezony hodně napilno, mimo extraligy jste se představili také v Poháru CEV…

Tady je to takhle ale normální. Souběh soutěží pro hráče v Karlovarsku není nic nového.

Pak ale přišel na pořad pohárový šok, když jste překvapivě prohráli s Hradcem Králové, čímž Karlovarsko poprvé v historii chybělo ve Final Four Českého poháru, zklamání určitě bylo velké…

Toto bude pro mě velice hořká vzpomínka ještě dlouhá léta, ale nyní je to už minulost.

Poté následovala výměna kouče, když tým převzal Ondřej Hudeček…

Ondra funguje skvěle v nové roli. Výborně mu sekunduje dvojice Salon, Kop. Navzájem se doplňují.

V závěru základní části jste stále pomýšleli na elitní čtyřku, která vám nakonec utekla o dva body…

My jsme pomýšleli i na to třetí místo, bohužel ztráty z průběhu ligy se nám nepodařilo smazat.

Bylo něco, co vás během základní části potěšilo, a co vám ukázalo, kde vás tlačila pověstná bota?

Je toho spousta, ale to bych si nechal opět až po sezoně.

Teď vás čekají v play-off České Budějovice, které po kostrbatém začátku postupně nabraly na síle, když se probojovaly právě před vás na čtvrté místo…

Mají výhodu domácího prostředí v této sérii, toť vše.

Co tedy od série s Jihočechy očekáváte, bude to dramatický boj, jako v minulých letech?

Budějovice každý rok poskládají tým, který umí hrát play-off. Nic jiného než drama neočekávám.

Na palubovce umíte spoluhráče pořádně zbláznit, teď to bude právě s Jihočechy hodně potřeba…

Ja doufám, že celý náš tým, potažmo každý jednotlivec, bude dostatečně nažhavený sám o sobě, už jen z podstaty toho hladu po úspěchu.

Ne nadarmo se říká, že play-off je nová soutěž….

Je to klišé, které platí a vždycky platit bude.

Vy jste služebně nejstarším hráčem Varů, když v Karlovarsku kroutíte desátou sezonu, nepřemýšlel jste někdy nad případnou změnou, nebo stále zůstanete věrný karlovarským barvám?

Ve Varech jsem zažil spoustu volejbalových i životních zlomů, samé pozitivní věci. Ale pořád je to jen zaměstnání, takže kdo ví.

Do kdy plánujete, že budete rozdávat volejbalovou radost, nepřemýšlel jste, že by jste mohl časem přesunout k trénování?

Trénování mě nikdy nelákalo. Ale u volejbalu se dá zůstat i z jiných úhlů. Nicméně stále jsem hráč a ještě chvíli bych jím chtěl být.

OBRAZEM: Mistřiiiiiiii. Karlovarsko ovládlo extraligu, podruhé ve své historii

Opomenout bychom neměli ani fanoušky, kteří při vás stáli, i přesto, že se vám nedařilo…

To je to, co je dělá nejlepšími v republice. Náš kotel je ten nejpevnější v celé lize. A my jim chceme dát úspěch.

Tečka v podobě některé z medailí, to by bylo skvostné zakončení náročné sezony, navíc odměna právě pro fanoušky, co myslíte?

Volejbal na nejvyšší úrovni se hraje pro výsledek. A my uděláme vše, co je v našich silách, abychom si pro něj došli! Vary!