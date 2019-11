Technicky dobře vybavený útočník totiž rozdává během zápasů úsměvy na všechny strany. I on svými výkony napomohl hurricanům na florbalový trůn 1. ligy, když během deseti odehraných zápasů nastřílel osm branek, k tomu pak přidal jednu asistenci.

„Nový ročník sezony si zatím užíváme všichni skvěle, jelikož nám začátek vyšel podle našich představ, vedeme ligu o čtyři body a dál si jdeme za svým cílem, a tím je postup do Superligy,“ narážel Daniel Nicklas (na snímku) na hlavní cíl karlovarského týmu v novém ročníku prvoligové soutěže. „Pořád musíme jít zápas od zápasu dál a dál, sezona je pořád skoro na začátku a nejtěžší zápasy sezony teprve přijdou. Zůstáváme nohama na zemi a nic nepodceňujeme. Jdeme do každého zápasu s tím, že chceme tři body,“ krotil Nicklas florbalovou euforii, kterou si VaryFamily užívají do sytosti. Karlovarský tým v nové sezoně hodně těží z týmového ducha a to se odráží i na výsledcích. „Náš vítězný recept je, že táhneme za jeden provaz jako jeden tým. Věříme si. Navíc máme úžasné brankářské duo a výborné obránce, díky kterým dostáváme málo branek, a od toho se odvíjí naše výhry. Jako bonus máme skvělé tři útočné řady, všechny umí vstřelit důležité branky, to je naše obrovská výhoda,“ přemítal třiadvacetiletý útočný hrot Varů a hned připojil: „Pořád je na čem pracovat, nesmíme usnout na vavřínech a prohra v Chomutově byla jasným důkazem. Otevřelo nám to oči a víme, že nic není zadarmo a musíme dál naplno makat.“

Před sebou mají hurricani další velkou výzvu, když se v neděli 10. listopadu od 17 hodin představí na palubovce exsuperligového Znojma.

„Znojmo je tým, který hrával Superligu, takže očekávám skvělou bitvu s výbornou kulisou. Beru Znojmo jako jednoho z adeptů na postup, takže nás určitě nečeká nic jednoduchého, ale těším se do města okurek, určitě tam pojedeme se zdravou pokorou, ale s jasným cílem zvítězit,“ přeje si další tříbodový zisk Nicklas.