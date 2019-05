Hostinné – V městské sportovní hale v Hostinném se konalo otevřené mistrovství České republiky v kyokushinkai karate. Pořadatel soutěže Petr Kesner přivítal více než osmdesát závodníků všech věkových kategorií.

Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

Trenér oddílu Shinkyokushinkai karate Františkovy Lázně Čadek nominoval do soutěže pět vybraných závodníků. Nejlepší výkon podala Nikola Šašková, kategorie 10 – 11 let do 35 kg. „Bez zaváhání smetla ve finálovém zápase svou soupeřku a získala titul mistra republiky,“ přibližuje trenér Čadek.