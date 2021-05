V závěru května tak opět budou rozehrány extraligové soutěže od dorostenců až po muže. Na návrat na oranžový ´pažit´se tak chystá i jeden z nejúspěšnějších nohejbalových klubů napříč republikou, SK Liapor Witte Karlovy Vary, který bude mít zastoupení hned v několika soutěžích. A jak se chystá klub z města minerálních pramenů na nohejbalový restart? O tom jsme si povídali s trenérem a hráčem SK Liapor Witte Janem Vankem.

Utkání SK Liapor Witte

1. kolo, sobota 29. května

SK Liapor Karlovy Vary – SKN Žatec (14.00, Doubí).

2. kolo, sobota 5. června

SK Liapor Karlovy Vary – SK Šacung Benešov 1947 (14.00, Doubí).

3. kolo, sobota 12. června

TJ AVIA Čakovice, z. s. – SK Liapor Karlovy Vary (10.00, Čakovice).

4. kolo, sobota 19. června

SK Liapor Karlovy Vary – TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice (14.00, Doubí).

5. kolo, sobota 26. června

MNK mobilprovás Modřice – SK Liapor Karlovy Vary (15.00, Modřice).

6. kolo, sobota 4. září

Tělocvičná jednota Sokol Holice – SK Liapor Karlovy Vary (14.00, Holice).

7. kolo, sobota 11. září

SK Liapor Karlovy Vary – NK AUSTIN Vsetín (14.00, Doubí).

Po dlouhé přestávce vynucené pandemií koronaviru dostal nohejbal opět zelenou. Jak vítáte návrat na kurty?

Jsme rádi, že jsme se zařadili mezi další sporty, které získaly výjimku pro pořádání sportovních utkání a turnajů. Opatření, která musíme dodržovat, ještě musí detailně probrat výkonný výbor Českého nohejbalového svazu a připravit podrobný manuál, jaká opatření dodržovat a jakým způsobem bude nutné zajistit jejich naplnění. Osobně se na nohejbal už moc těším, protože bez nohejbalu jsem takhle dlouho nebyl od doby, kdy jsem s ním začal. Prostě jste žil celý život v určitém režimu a zajetých kolejích a najednou jste měl i volný víkend, na což jsem si musel trochu zvyknout. Volný čas jsem věnovával rodině a musím říct, že mně to v určité oblasti hodně pomohlo rozšířit obzory.

Můžete přiblížit, jak probíhala příprava týmu během pandemie koronaviru?

Na podzim jsme měli hodně běžeckých a kondičních tréninků. Přes zimu se každý připravoval individuálně, někdo běhal, někdo víc cvičil a někdo třeba hodně běžkoval. Prostě byl zadán jasný úkol, udržet se individuálně v dobré fyzické kondici. Někomu se to podařilo lépe a někomu trochu hůř, ale teď máme ještě nějaký čas na tom trochu zapracovat. S přechodem na nohejbalové dvorce se zase seznamujeme s míčem, který nám byl celou zimu odepřen. Opět je u některých hráčů vidět větší chuť do hry, u některých je herní výpadek znát více. Já osobně na sobě herní výpadek poměrně výrazně pozoruji a potřebuji hodně hrát, abych se dostal do zápasového tempa.

Soupiska A-týmu

Jan Vanke

Michal Kokštein

Tomáš Bíbr

Dan Putík

Jakub Medek

Matěj Medek

Karel Hron

Lukáš Tolar

I nový extraligový ročník se bude odvíjet od epidemiologické situace, která s sebou přinese některá opatření. Jak jste na to připraveni?

Zatím na ně nejsme připraveni, všechna opatření, která bude potřeba dodržovat, samozřejmě budeme bezezbytku plnit, abychom jednak svým chováním neohrožovali sebe sama, ale i lidi ve svém okolí. Bylo by nezodpovědné, abychom vlastní tým připravili o možnost dohrát letošní sezonu.

Máte čtrnáct dní do startu extraligy, jak náročné to pro vás a hráče bude, abyste opět najeli do soutěžního modu?

Bude to rozdílné než v předchozích sezonách, neproběhlo tradiční soustředění, chybí herní praxe z kvalitních zimních turnajů, ale věřím, že jsme zkušeným týmem, vše zvládneme a na zápasy budeme připraveni. Bude potřeba se skutečně do zápasového modu přepnout co nejrychleji, neboť se zdá, že budeme hrát v jednokolové zkrácené verzi, která může být velmi ošemetná.

Letos se však odehraje extraliga bez odvet, kdy vás tedy čeká pouze sedm utkání…

Jak jsem už řekl, tohle si myslím, že není sezona v pravém slova smyslu, protože stačí pár šťastných vítězství nebo naopak porážek a hrozí vám reálné riziko boje o záchranu nebo naopak „papírově“ slabším týmům se nabízí možnost probojovat se do play-off. Ke každému zápasu tak prakticky musíme přistupovat, jako by to byl zápas o všechno, protože to tak ve skutečnosti je. Zároveň mám obavu z jedné věci, a to že z důvodu výskytu onemocnění u některého z hráčů nebude možné už tak zkrácenou sezonu dohrát, stejně jako tomu bylo v minulém roce.

Nohejbalisté karlovarského Liaporu se navrátí zpět na kurty, kde se tradičně představí v extraligových soutěžích.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Budete mít tedy v okleštěném ročníku nějaké ambice?

Bez ambicí, ale především bez stanovení cíle nemá vůbec cenu do sezony nastupovat. Měli jsme společnou „válečnou“ poradu, kde byl stanoven cíl probojovat se do play-off a pokusit se urvat některou z medailí. Věřím, že tým na to máme, a když se nám budou vyhýbat zranění, není tento cíl nereálný. Opět máme ve zkráceném ročníku na paměti dávat šanci mladým hráčů a tyto postupně více zapojovat do dění na extraligových mužských kurtech.

Do nohejbalových soutěží se zapojí i mládež či váš B-tým. Jak tedy pokračuje restart po roční pauze v jejich podání?

Pro mládež už bylo vysvobozením, že mohou opět naplno trénovat a vidět se po dlouhém čase se svými vrstevníky. Zatím není pro mládež vytvořen kompletní harmonogram soutěží a přiznám se, že mi nejsou ani známy detaily, do jaké míry bude dopadat výjimka právě na mládež. Věřím, že naše výkonné struktury najdou možnost, jak mládežnické soutěže opět nastartovat a umožnit nejen trénování dětí, ale i jejich účast na oblastních, krajských či republikových akcích. B-tým trénuje naplno a připravují se minimálně se stejným úsilím jako náš A-tým. Jestli se rozběhnou první a druhé ligy, bude záležet na tom, jak zní výjimka, která nám byla NSA a Ministerstvem zdravotnictvím udělena.

A jaké cíle jste jak mládeži, tak i vaší rezervě vytyčili?

U mládeže je nejpodstatnější, aby se opět začala socializovat se svými vrstevníky při tréninku a měli radost ze sportu a z pohybu. V letošní specifické sezoně bych upustil od nějakého tlaku na výsledek. Samozřejmě bude dobře, když se žákům podaří získat nějaké přední příčky na turnajích oblastního či republikového formátu, ale to považuji za nadstavbu. Důležité je naplnit všechny kategorie, což se nám opět povedlo, a budeme mít zastoupení mladších žáků, starších žáků i dorostenecké extraligy. Opět nám byl přidělen status tréninkového centra mládeže, který bude nutné systematickou prací s mládeží naplňovat. B-tým by měl postoupit do play-off, mančaft na to má dost zkušený.