Navíc Šacung dorazí do Varů ověnčen tituly juniorských mistrů světa ve dvojicích i trojicích.

A ví proč. „Šacung jsem sledoval a musím říct, že každým kolem rostl, zlepšoval se, sehrával, a kdyby byla soutěž delší, tak by určitě neskončil na šesté příčce,“ poukazuje Vanke.

Do nich naskočí i SK Liapor Karlovy Vary, který bude usilovat o postup přes Šacung Benešov. „Půjde o souboj třetího a šestého týmu po základní části, ale v play-off se vše maže a začíná nová soutěž,“ upozorňuje hrající trenér Liaporu Jan Vanke.

Je to tady. Nohejbalová extraliga jde do své druhé části, ve které bude v sázce mistrovský titul. O víkendu se totiž rozehrají čtvrtfinálové boje.

