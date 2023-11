/FOTOGALERIE/ Nohejbalisté karlovarského Liaporu uspěli na mistrovství České republiky v nohejbale trojic, které o víkendu hostily České Budějovice. V konkurenci čtyřiadvaceti trojic obhájil karlovarský A-tým titul vicemistra republiky, když ve finále nestačil na modřický A-tým, který opět dosáhl na mistrovský titul, potřetí v řadě.

Turnaj v Českých Budějovicích vyhrály Modřice | Foto: Deník/Kamil Jáša

„Musím říct, že letošní pořadatelství se ujal velký nohejbalový srdcař Zdeněk Musil a jeho úžasný tým. Z mého pohledu předvedl pořadatelsky nejlepší jednorázovou akci, které jsem se v rámci jednorázových MČR zúčastnil,“ skládal poklonu na adresu pořadatele nohejbalista Karlových Varů Jan Vanke.

Velký svátek nohejbalu hostila sportovní hala českobudějovického Jihostroje, kde zhlédlo bitvy o mistrovský titul bezmála 700 diváků, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. „Právě divácká kulisa byla tím, co nás hráče hnalo předvést ty nejlepší výkony,“ narážel Vanke na elektrizující atmosféru, který nohejbalový svátek doprovázela.

Karlovarský Liapor vyslal na jih Čech dvě sestavy, když v dresu A-týmu se představili Jan Vanke, Lukáš Tolar, karlovarská stálice Michal Kokštein a mladá puška v podání Tobiáše Gregora. B-tým pak nastoupil ve složení Filip Hokr, Dan Putik a Karel Hron.

Po odehrání základních skupin, ze kterých si zajistily postup vždy dvě nejlepší trojky, přišly na řadu vyřazovací boje v podobě osmifinále. A barvám Liaporu se ve skupinách dařilo, když áčko šlo do osmifinále z první příčky, béčko pak ze druhé. Jako první šlo na řadu béčko Liaporu, které ale nestačilo na rozjetý Žatec. „Myslím si, že ambice a očekávání byla vyšší, než konečný výsledek,“ podotkl k vystoupení B-týmu Vanke.

Karlovarské áčko pak nezaváhalo a vyřadilo béčko Vsetína, nad kterým slavilo výhru 2:0 na sety. „Následně nám los přisoudil soupeře, který opravdu prověřil, jaká je naše výkonnost a zda můžeme mít medailové ambice, a to Modřice B, vedené elitním smečařem Pavlem Kopem, který byl doplňován velezkušeným Petrem Topinkou a uřadujícím mistrem světa juniorů Míšou Svobodou,“ připomněl Vanke dalšího náročného soupeře, který karlovarský výběr řádně prověřil.

Každému týmu se podařilo v napínavé bitvě vyhrát po jednom setu a v tom rozhodujícím už karlovarský tým prohrával 8:6, ale přesto dokázal nepříznivý vývoj otočit a dotáhl rozhodující set do výhry 10:8. „V semifinále nás čekal tým z Čakovic. Ačkoliv to byl těžký zápas, díky chybám soupeře jsme nakonec semifinále poměrně jednoznačně vyhráli 2:0 a mohli se těšit na obhájce zlatých medailí, a to Modřice A. Sestava ve složení Pospíšil, Rosenberg, Visvader však byla nad naše síly a po vývoji setu 10:9 a 10:7 nás modřický trojice dokázala protlačit a obhájit mistrovský titul,“ smutně poznamenal Vanke. A nebylo divu. Karlovarský výběr pomýšlel na mistrovský titul.

„Finálový zápas jsme měli skvěle rozehraný a vedli jsme dokonce 9:6, ale drobnými chybami a nepozornostmi jsme nakonec nedokázali první set dotáhnout, zde spatřuji hlavní příčinu prohraného finále,“ připomněl Vanke klíčový okamžik finále.

Titul vicemistra na MČR trojic bral v Českých Budějovicích A-tým karlovarského Liaporu ve složení zleva Michal Kokštein, Jan Vanke, Lukáš Tolar, Tobiáš Gregor.Zdroj: SK Liapor Karlovy Vary„Obhájili jsme z posledního šampionátu 2. místo na MČR trojic a myslím si, že jsme předváděli skvělé výkony. Třešnička na dortu, ve formě zlatých medailí, by našemu výkonu určitě slušela, ale musíme objektivně uznat, že tým z Modřic předváděl také skvěle výkony a ve finále prokázal klid a kvalitu v koncovce, čímž si oprávněně dokráčel k mistrovskému titulu,“ uznával Vanke kvality soupeře.

„Obrovská poklona patří Michalu Kokšteinovi, který ve 47 letech předváděl výkony, za které by se nemuseli stydět o generaci mladší hráči a také Lukáši Tolarovi, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, a to ve svých osmnácti letech, což je chválihodný počin a velký příslib do budoucna,“ chválil výkony zkušeného matadora i talentovaného mladíčka Vanke.

„Opomenout nemohu ani Tobiáše Gregora, který je v patnácti letech úřadující mistr republiky v kategorii starších žáků, který v našem týmu okusil první zkušenosti na mužském šampionátu a vedl si znamenitě, když vyhrál svůj dílčí zápas ve skupině 2:0, a mohl tak okusit atmosféru velkých zápasů a turnajů před bouřlivou diváckou kulisou,“ doplnil závěrem Vanke.

Pořadí MČR trojic, České Budějovice: 1. MNK mobilprovás Modřice A (Lukáš Rosenberk, Jakub Pospíšil, David Višvader), 2. SK Liapor Karlovy Vary A (Jan Vanke, Lukáš Tolar, Michal Kokštein, Tobiáš Gregor), 3. TJ Avia Čakovice B (Zdeněk Kalous, Kamil Kanda, Jaroslav Vacek), 4. SKN Žatec (Ondřej Vít, Martin Sehrig, Jakub Ftačník).