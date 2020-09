„Zápas byl velmi dobrý a vyrovnaný, rozhodovaly až koncovky třetích setů, které vždy, až na jednu výjimku, dopadly pro tým Modřic,“ vracel se k návratu na nohejbalové kurty trenér SK Liapor Witte Karlovy Vary Jan Vanke.

„Dokonce si dovolím tvrdit, že i přes prohru jsme byli lepším týmem a drželi jsme otěže zápasu. Soupeř byl však trpělivější a počkal vždy do koncovky setu, kde jsme zbytečně chybovali,“ hledal příčiny porážky karlovarský trenér.

Karlovarský výběr poslaly do kolen především dvojice, kterým se vůbec nedařilo. „Rozhodně nás srazila hra dvojic, ve kterých jsem odešli s prohrou. Jestliže pomýšlíme na zlepšení výsledku nadcházejících zápasů, bude především hra dvojic tím, na čem musíme zapracovat,“ narážel Vanke na to, kde v současné době tlačí jeho výběr pověstná bota. A i blížící se víkend bude pro hráče Liaporu náročný. V sobotu 5. září se totiž představí od 14 hodin na kurtech v Doubí tým Holic v čele s ostřílenými borci Mrákavou či Kopem. „Holice hrají s nadšením a prezentují se velmi bojovným výkonem, musíme se však semknout a zkušeností nováčka ligy přetlačit,“ připomněl Vanke porážku 3:6 z prvního vzájemného duelu. A právě Varáci dojeli na půdě Holic na hře dvojic, kterou ovládli hráči Holic. „Hra dvojic nás trápí dlouhodobě, vždy se soupeřem držíme krok až do koncovky setů a pak přijdou naše chyby. Je to o momentálním rozpoložení hráčů. Věřím, že s přibývajícími zápasy bude jistota v koncovkách lepší, a tím i výsledek zápasu,“ přeje si Vanke zlomit neúspěšnou sérii ve dvojicích.

Liaporu patří po čtyřech odehraných kolech v tabulce Divize 1 čtvrté místo s tříbodovým ziskem a jednobodovou ztrátou na třetí Holice.

„Jestli budou nějaké změny, tak nebudou nikterak významné a spíše zapojíme více střídání,“ přidával Vanke k možným změnám v sestavě karlovarského týmu. Do utkání půjde Liapor s jediným cílem, oplatit Holicím porážku z prvního utkání.

„Jiný cíl než vítězství nepřipadá v úvahu, chceme se poprat o co nejlepší umístění do play-off a tento zápas by měl být pro nás povinností. Nastoupit do zápasu musíme sebevědomě a s bojovností, kterou jsme předváděli i v zápase s Modřicemi,“ dodal závěrem hrající kouč Karlových Varů.