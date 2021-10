„Co se týče zápasu, tak jsme ho měli pod kontrolou. Pouze ve druhé dvojce nás soupeř dotlačil do třetího setu, ale všechny koncovky zápasů šly za námi, a doufám, že se nás to bude držet i nadále,“ s úsměvem říká Vanke.

„Jako u nás, tak jsme i v Benešově nastoupili v kompletní sestavě,“ připomíná karlovarský trenér Jan Vanke. „Byli jsme připraveni, jelikož jsme chtěli ukončit sérii na půdě soupeře,“ poukazuje Vanke. To domácí se tentokrát museli obejít bez několika hráčů základní sestavy.

Hotovo. První cíl splněn. Nohejbalisté SK Liapor Karlovy Vary uspěli i ve druhém čtvrtfinálovém souboji, když na kurtech Šacungu Benešov vyhráli 5:0, čímž získali druhý postupový bod do semifinále.

