Nohejbalisté Liaporu vstoupili do nové sezony prohrou v Žatci

Zahájeno. Nohejbalisté karlovarského SK Liapor vstoupili do nového ročníku extraligy mužů. Před startem nové nohejbalové sezony prošel tým pod taktovkou trenérů Petra Tolara a Jana kosmetických změn, když angažmá v dresu v lázeňském klubu ukončil Filip Hokr, který se vrátil se do mateřské Radomyšle. Nově pak byli zařazeni do kádru A-týmu bratři Gregorové. Po náročné zimní přípravě zamířili hráči z Doubí v úvodním extraligovém kole do Žatce, kde však museli oželet služby Karla Hrona, který se zranil v závěru přípravy a problémy s achilovkou pořád ještě nepustily do hry ani Dana Putíka. Po velké bitvě nakonec hráči Liaporu museli skousnout se Žatcem prohru 4:6.

Nohejbalisté Liaporu neuspěli v úvodním kole extraligy na palubovce Žatce, se kterým prohráli 4:6. | Foto: SK Liapor Karlovy Vary