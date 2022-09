Utkání začalo podle očekávání náporem domácího týmu, Vanke s Putíkem v prvním zápase dvojic suverénně vyhráli první set, jenže ve druhém a třetím převzali iniciativu Tomek s Majštiníkem a Vsetín šel do vedení. Kuba Medek s Bíbrem sice ve druhém zápase dvojic pak překvapivě snadno přehráli Chalupovu dvojku a vyrovnali, jenže ve trojkách se situace opakovala a před polovinou utkání byl stav pořád nerozhodný 2:2.

Jako první zatroubil do útoku Karel Hron, když v singlu deklasoval mladíčka Daniela Bílého nekompromisně 10:4 a 10:2 a přivedl Liapor poprvé do vedení. „Zápas byl dle očekávání velmi složitý a mladý tým ze Vsetína se vyznačoval po celé utkání obrovskou bojovností. Až do stavu 2:2 byl zápas naprosto otevřený, pak skvělým singlem Karel Hron navýšil naše vedení na 3:2,“ poukazoval kapitán Varů Jan Vanke.

Rozhodující pro vítězství karlovarského týmu byla ale třísetová výhra Vankeho sestavy nad druhou trojkou Vsetína. Hosté pak ještě po výhře Chalupovy trojky nad formací vedenou Kubou Medkem dokázali snížit na 4:3, ale na celkové vítězství jim to nestačilo.

Závěrečné slovo si vzali Vanke s Putíkem, kteří v urputném třísetovém dramatu přetlačili Chalupu s Andrisem a střídajícím Bílým a po nejtěsnější možné výhře 10:9 ve 3. setu uzavřeli účet.

„Naše první trojice v koncovce protlačila druhou trojici hostů, a ačkoliv se ještě zápas nerozhodl v další trojici, podařilo se nám se štěstím přetlačit Vsetín ve dvojkách nejtěsnějším rozdílem 10:9 ve třetím setu,“ popisoval náročný závěr zápasu Vanke.

„Kaňkou zápasu bylo zranění našeho veterána Michala Kokšteina, který se zranil v první dvojici a přidal se k Lukáši Tolarovi na seznam zraněných hráčů. Michal nám chybí především v organizaci trojice, kde svými zkušenostmi vnášel klid do hry,“ dodal kapitán Varů k prvnímu duelu, po kterém se ujal Liapor v sérii vedení 1:0.

SK Liapor Karlovy Vary – NK Austin Vsetín 5:3. Zápasy: Vanke, Putík (Kokštein) – Tomek, Majštiník (Kurka) 10:6, 7:10, 9:10; Jakub Medek, Bíbr – Chalupa, Andris (Bílý) 10:4, 10:5; Vanke, Matěj Medek, Putík – Chalupa, Majštiník, Andris 7:10, 8:10; Jakub Medek, Bíbr, Hron (Hokr) – Tomek, Andris, Stařičný (Kurka) 9:10, 10:5, 10:9; Hron – Bílý 10:4, 10:2; Vanke, Matěj Medek, Putík – Tomek, Andris, Stařičný 9:10, 10:8, 10:7; Jakub Medek, Bíbr, Hron (Hokr) – Chalupa, Majštiník, Bílý 7:10, 5:10; Vanke, Putík – Chalupa, Andris (Bílý) 10:6, 3:10, 10:9. Sety 11:9. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 4:2, 4:3, 5:3.