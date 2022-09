A hráče karlovarského Liaporu čeká náročná šichta, ve které budou chtít udržet své šance na postup do finále. Nejdříve však budou muset zvládnout druhé semifinálové utkání s Čakovicemi, které uspěly v prvním kole a jsou jen krok od postupu do finále.

První pokus nevyšel. Liapor padl v semifinále extraligy v Čakovicích

„Věříme, že na domácích kurtech to zvládneme a vyhrajeme. Musíme zápas podrobně zanalyzovat a některé věci trochu pozměnit,“ stále věří Vanke, že Liapor uspěje a pošle semifinále do třetího, rozhodujícího zápasu, který by se odehrál v sobotu 1. října od 10.00 hodin na kurtech v Čakovicích.