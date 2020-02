Nedílnou součástí přípravy jsou zimní halové turnaje, jejichž výsledky jsou celkem relevantním ukazatelem, jak si na tom kdo stojí. A podle výsledků z uplynulého víkendu soudě, na tom Karlovarští nejsou vůbec špatně.

Jeden z pěti nejprestižnějších turnajů v republice se v sobotu odehrál v Týně nad Vltavou, kde se sešlo 16 trojic poskládaných z ligových hráčů, mezi nimiž nechyběli ani reprezentanti včetně mistrů světa v kategoriích juniorů i seniorů. Čest lázeňského nohejbalu zde reprezentovali hráči SK Liapor Witte Jan Vanke a Tomáš Bíbr, kterým „třetího vzadu“ dělal čelákovický Vojtěch Holas, jenž v letošní sezoně posílí kádr mnohonásobného klubového šampiona MNK Modřice.

„Byla to dobrá volba, Vojta je jeden z nejpoctivějších a nejpracovitějších nohejbalistů, co znám. V Týně si to odmakal s vysokým nasazením, a navíc v naprosté pohodě, byla radost s ním hrát,“ vysekl poklonu spoluhráči lídr karlovarské trojky Jan Vanke. Sestava, která startovala pod jménem „Karlovy Vary“, na turnaji jen těžko hledala rovnocenného soupeře. Skupinou projela jako nůž máslem, když bez ztráty setu porazila sestavy Legendy 2, Dynín 2 a Start Praha s celkovým skóre míčů 60:28 a z 1. místa postoupila rovnou do čtvrtfinále, kde bez větší námahy přehrála klubovou sestavu Spartaku Čelákovice v sestavě Šafr, Vrtiška, Matura 10:7 a 10:6. Největší boj pak čekal Vankeho družinu v semifinále, kde narazila na silnou trojici „Žatec“, ve které spolu se žateckým Ondrou Vítem nastupovali nebezpečný vsetínský smečař Chalupa a čakovický Dan Fík. „Byli skvělí, prohráli jsme s nimi první set, namále jsme měli i ve druhém, kde jsme odvraceli dva setboly, a opravdu účinný recept na jejich hru jsme našli až ve třetí, zkrácené sadě,“ uznal kvality soupeřů Vanke.

V porovnání s tím byl finálový souboj s trojkou, ve které se pod názvem „Harrachov“ spojili čakovičtí Pachman a Kučera s Jeníkem z prvoligových Plazů, relativně snadnou záležitostí. „Vzdorovali jen v prvním setu, který jsme vyhráli až úplně posledním balonem, ve druhém už ale rozhodla naše větší zkušenost,“ uzavřel svoje ohlédnutí za vydařeným turnajem karlovarský smečař.

Ve stejném termínu se na opačném konci republiky ve Zbečníku u Náchoda konal tradiční turnaj singlistů, na kterém se prezentovalo osmnáct mistrů této disciplíny z extra-, prvo- a druholigových celků. Karlovarský nohejbal v těžké konkurenci reprezentoval Karel Hron. Nutno říct, že reprezentoval velice dobře, neboť celý turnaj vyhrál, když ve finále porazil Davida Šimáně z prvoligových Plazů. Na třetím místě skončil obhájce loňského prvenství Jakub Beránek ze Slaného.

Konečné pořadí turnaje: 1. Karlovy Vary (Vanke, Holas, Bíbr), 2. Harrachov (Pachman, Kučera, Jeník), 3. Horažďovice (Nepodal, L. Hokr, Babka), 4. Žatec (O. Vít, Chalupa, Fík).