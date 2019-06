Vsetín – Extraliga nohejbalu měla v sobotu na programu už dvanácté z celkem 14 kol základní části, ve kterém karlovarský SK Liapor Witte nastoupil na hřišti úřadujících klubových mistrů republiky ve Vsetíně.

Skalp úřadujícího mistra extraligy si připsal na své konto karlovarský SK Liapor Witte (v červeném), který pokořil Vsetín 6:4. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Valaši v prvním letošním vzájemném měření sil ve 4. kole 1. května v Doubí padli 6:4 a asi si nepředstavovali, že by doma mohli dostat ještě více. A přece se to stalo, i navzdory tomu, že v dresu Vsetína nastoupili i Stupák s Brutovským, kteří na Prvního máje ve Varech absentovali. Utkání začalo těsnou výhrou domácích Chalupy se Stupákem, kteří Kubu Medka s Kokšteinem ve velmi vyrovnaném souboji porazili dvakrát 10:9, to ale bylo ze strany domácího týmu na delší dobu vše.