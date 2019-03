Nejúspěšnější sportovci budou vyhlášeni na Plese sportovců, který se tradičně uskuteční v pátek 29. března v Grandotelu Ambassador – Národní dům od 19.00 hodin. Vybraní sportovci navíc budou postoupeni k výběru na vyhlášení Nejlepšího sportovce Karlovarského kraje za rok 2018.

Seznam nominovaných sportovců na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Karlovy Vary a okresu Karlovy Vary za rok 2018.

JEDNOTLIVCI DO 15 LET

Lucy Hrdličková

(2007, Karate Klub Tygr Karlovy Vary) – Karate WKF MČR – 1. místo; národní pohár 2 x 1. místo – kumite. Nejúspěšnější závodník českého svazu karate 2018 – žáci.



Tereza Kolovratová

(2006, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích – HNT (MČR) – 2 x 2. místo; ZODM – 2 x 4. místo.



Veronika Nováková

(2005, TJ Jiskra Nejdek, badminton) – MČR – 2 x 2. místo a 3. místo; GP ČR 1. místo a 2. místo; GP ČR celkově – 1. místo.



Thea Reichmacherová

(2005, Mariánské Lázně, oddíl krasobruslení) – krasobruslení MČR – 7. místo; ZODM – 2. místo; ČP celkově – 1. místo; VC – 4 x 1. místo.



Eliška Kučerová

(2005, Triatlet Karlovy Vary, triatlon, atletika) – MČR – 1. místo přespolní běh a 3. místo; ČP celkově – 1. místo – triatlon; MČR triatlon – 2. místo.



Sára Peterková

(2004, cyklistika Karlovarského kraje) – dráhová cyklistika MČR – 4 x 1. místo a 1. , 2. místo a 3 x 3. místo.



Adéla Kolovratová

(2004, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 2 x 3. místo; ČP – 1. místo, 2. místo, celkově 1. místo.



Nicole Harmašová

(2004, TJ Slovan Karlovy vary, plavání) – LMČR – 3 x 2. místo a 3. místo; ZMČR – 2. místo.



Karolína Juštíková

(2004, TJ Slovan Karlovy Vary, plavání) – LMČR – 3. místo.



Lucie Kleinová

(2003, LK Slovan Karlovy vary, běh na lyžích) – MČR – 2. místo a 4. místo; ČP – 1. , 2. a 3. místo.



Daniel Dub

(2007, Karate Klub Tygr Karlovy Vary, sportovní karate) – MČR – 1. místo; NP – 3 x 1. místo.



Lukáš Mutínský

(2006, TJ Lokomotiva Karlovy Vary, šerm) – MČR – 2. místo.



Daniel Pohlodek

(2005, TJ Jiskra Nejdek, řecko-římský zápas) – MČR – 2 x 1. místo.



Jakub Kůsa

(2005, Karlovarský šachový klub Tietz ) – ZODM – 4. místo; MČR – 1. místo; Finále extraligy dorostu – 2. místo; MS – 61. místo; ME – 45. místo.



Matyáš Bauer

(2004, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – ZODM – 2. a 3. místo; MČR – 2 x 2. místo.



Marek Štěrba

(2004, TJ Slovan Karlovy Vary, orientační sporty) – ZODM – 1. místo a 2 x 2. místo; ČP v LOB celkově – 1. místo; ČP OB celkově – 1. místo.



Adam Müller

(2003, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 1. a 3. místo.



David Cvinger

(2003, cyklistika Karlovarského kraje, downhil, horská cyklistika) – MČR – 2 x 1. místo.

JEDNOTLIVCI DOROST

Heidi Juránková

(2002, X-team BaNo Karlovy Vary, triatlon) – kvalifikace na OH mládeže; MČR – 2 x 1. místo; ČP celkově 1. místo; EP – 4. , 6. a 11. místo; ME – 22. místo.



Denisa Pačanová

(2002, Stáj Prima Hoeseand, jezdectví) – MČR – 8. místo; NP – 5. místo; oblastní mistrovství – 2 x 1. místo.



Anna Korbová

(2001, Triatlet Karlovy Vary, atletika ) – MČR – 1. místo; 3. místo mezinárodní závody dorostu.



Lukáš Juránek

(2002, X-team BaNo Karlovy Vary, triatlon) – MČR – 2 x 3. místo; ČP – 2 x 3. místo; EP – 11. , 15. a 20. místo.



Marek Liška

(2002, cyklistika Karlovarského kraje) – MČR – 6 x 1. místo; ČP celkově – 2 x 1. místo a 3. místo.



Jiří Mutínský

(2001, FB Hurrican Karlovy Vary, florbal, člen proviligového A-týmu; hrál 1. ligu za účastníka Superligy Spartu Praha.



Michal Neudert

(2000, TJ Jiskra Nejdek, řecko-římský zápas) – MČR – 1. místo.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ A JUNIOŘI

Jolana Vrzalová

(1999, TJ Jáchymov, sjezdové lyžování) – MČR – 2 x 5. místo; FIS závod – 3. místo.



Michaela Lucie Hanzlíková

(1999, Asociace sportovních klubů Lovosice , krasobruslení) – MČR – 3. místo.



Vendula Dušková

(1998, SK Kontakt Karlovy Vary, plavání tělesně postižených) – ME – 2. místo; MČR – 1. místo.



Pavlína Kocurová

(1998, TJ Nová Role, vzpírání) – MČR – 1. místo .



Veronika Kubínová

(1997 TJ Slovan KV MTBO MS – 1. + 3. místo; ME – 4. + 6. místo; MČR – 2. místo; SP celkově – 2. místo



Irena Klingorová

(1990, cyklistika, terénní triatlon) – MS Xterra Age group – 5. místo; ME – 1. místo; MČR 24h MTB dvojic – 1. místo.



Dana Kušlitová

(1990, Spolek Basketbalový klub Karlovy Vary, basketbal) – nominace do širšího výběru reprezentace; pátá nejlepší střelkyně v ženské basketbalové lize.



Jakub Walchetseder

(1999, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – ČP – 2 x 1. místo a 3 x 4. místo; MČR – 5. místo.



Ondřej Černý

(1999, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MSJ – 33. místo; ČP – 3. místo; MČR – 5. a 8. místo.



Martin Čechman

(1998, cyklistika Karlovarského kraje, dráha – sprinty) – ME – 2 x 3. místo; MČR – 2. místo; GP – 2 x 1.místo a 2 x 4. místo.



Karel Dušek

(1996, X-team BaNo Karlovy Vary, terénní triatlon) – MS Age group – 1. místo a 10. místo celkově; MČR – 1. místo a 2. místo celkově; SP – 3 x 1. místo.



Martin Rubeš

(1996, TJ Lokomotiva karloyv Vary, šerm) – MČR – 3. místo; SP – 12. a 15. místo.



Fabián Šula

(1995, TJ Ostrov, badminton) – mezinárodní mistrovství SRN – 1. místo a 3 x stupně vítězů.



Jan Staněk

(1989, FC Slavia Karlovy Vary, fotbal) – postup z divize do Fortuna ČFL.



Vladislav Tuláček

(1988, SC Start Karlovy Vary, atletika, highland games) – MS – 2. místo; závod Aboyne – 1. místo.



Jan Vanke

(1985, SK Liapor Witte Karlovy Vary, nohejbal) – MS – 1. místo, jako kapitán byl u zisku všech tří medailí z MS.



Tomáš Pavlík

(1984, TJ Slovan Karlovy vary, kuželky) – MČR – 2 x 1. místo.



Filip Rejlek

(1981 , VK ČEZ Karlovarsko, volejbal) – s týmem 2. místo v Českém poháru, 1. místo UNIQA extraliga mužů.



Petr Kopfstein

(1978, Letecký klub Karlovy Vary, letecká akrobacie) – účast v seriálu Red Bull Air Race Masters Class.

Václav Hlaváč

(1973, TJ Slovan Karlovy Vary, kuželky) – MČR – 5. a 16. místo.

KOLEKTIV ŽÁCI

Družstvo žákyň

(2005/2006, TJ Lokomotiva Karlovy Vary, šerm) – MČR – 2. místo.



Starší minižákyně U13

(2005/2006, Sportovní spolek BK Karlovy Vary, basketbal) – krajský přebor – 1. místo, národní finále – 5. místo.



Družstvo žákyň

(2002/2005, VK Karlovy Vary, volejbal) – MČR – 1. místo finálový turnaj.



Štafeta žákyně

(2004, TJ Slovan Karlovy Vary, plavání) – MČR – 4 x 1. místo (LMČR + ZMČR).



Družstvo gymnastek

(2009/2013, TopGym Karlovy Vary, moderní gymnastika) – 4 x 1. místo na Pohárových a Západočeských závodech společných skladeb.



Taneční skupina – dětská

(2007/2009, Taneční skupina Mirákl Ostrov, tanec, jazz dance, contemporary dance) – MS – 1. místo; MČR – 1. místo.



Taneční skupina – dětská

(2003/2006, Taneční skupina Mirákl Ostrov, tanec, jazz dance, contemporary dance) – MS – 1. a 2. místo; MČR – 1. místo.



Štafeta starší žákyně

(2004, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) .- MČR – 3. místo.



Štafeta starší žáci

(2004/2005, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 2. místo.



Smíšené družstvo – ml. žáci

(2006/2007, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – HNT = MČR – 3. místo.



Smíšené družstvo U15

(2003/2005, TJ Jiskra Nejdek, badminton) – MČR – 4. místo.



Smíšené družstvo – st. žáci

(2004/2005, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 1. místo smíšených družstev.

KOLEKTIVY DOROST A DOSPĚLÍ

Družstvo dívek U18

(2004/2000, Golf Club Karlovy Vary, golf) – MČR – 1. místo.



Družstvo žen

(1989/2000, Spolek BK Lokomotiva Karlovy Vary, basketbal) – Ženská basketbalová liga – 8. místo.



Twirling Duo

(1996, TJ MDDM Ostrov, twirling) – ME – 2. místo; MČR – 1. místo.



Družstvo mužů

(1984/2003, Triatlet Karlovy Vary, atletika) – Postup do 1. ligy pro rok 2019.



Družstvo kuželkářů

(1951/1990, TJ Slovan Karlovy vary, kuželky) – 2. liga – 5. místo; 3. místo v podzimní části 2018/19.



Štafeta mladší dorost

(2002, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 2. místo.



Tým sprint, ml. dorost

(2002/2003, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích) – MČR – 3. místo.



Družstvo mužů

(1988/2001, FB Hurrican Karlovy Vary, florbal) – Světový turnaj Czech Open – 3. místo.



Družstvo mužů

(1981/2001, VK ČEZ Karlovarsko, volejbal) – MČR – 1. místo; ČP – 2. místo.

TRENÉR

Martin Kratochvíl

(1972, FB Hurrican Karlovy Vary, florbal) . Působí u U15, U17, U19. S U17 nejvyšší příčky v 1. lize.



Oldřich Dvořák

(1952, Triatlet Karlovy Vary, atletika, triatlon) – Několik svěřenců se stalo mistry České republiky. Družstvo mužů postup do 1. ligy.



Lucie Matoušková

(1991, TJ MDDM Ostrov, twirling) – Zisk 1. místa v choreografii na MČR.



Jiří Novák

(1984, VK ČEZ Karlovarsko, volejbal) – Dovedl A-tým k 2. místu v Českém poháru a premiérovému mistrovskému titulu v extralize mužů.



Miroslav Vich

(1962, triatlon) – Stojí za triatlonovými úspěchy Karla Duška, Jana Kubíčka, a sourozenců Heidi a Lukáše Juránkových



SPORTOVNÍ OSOBNOST

Jan Kučera

(1949, TJ Lokomotiva Karlovy Vary, šerm) – ČR – 3. místo; ČP celkově 60+ 2. místo + 7 x 1. místo.



Jan Novák

(1950, LK Slovan Karlovy Vary, běh na lyžích – Již 45 let se věnuje trénování lyžařů. Pod jeho vedením dospívali budoucí účastníci a medailisté ZOH