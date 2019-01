Karlovy Vary – Statutární město Karlovy Vary společně se Sportovní unií Karlovarska – ČUS pořádají Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města a okresu Karlovy Vary za rok 2018.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Burda

To proběhne při Plese sportovců v pátek 29. března 2019 v Grandhotelu Ambassador Národní dům od 19 hodin.

Sportovce mohou nominovat kluby pomocí formuláře, který je ke stažení na webových stránkách www.mmkv.cz nebo www.sukkv.cz.

Termín ukončení nominací je do 31. ledna 2019.

Následně budou všechny nominace zveřejněny a z těchto nominací vzejdou nejúspěšnější sportovci města a okresu Karlovy Vary za rok 2018.

Návrhy nominací lze podávat v několika kategoriích:

Jednotlivci

mládež do 15 let

Jednotlivci

mládež do 18 let

Jednotlivci

dospělí

Handicapovaní sportovci

Sportovní kolektivy

mládež

Sportovní kolektivy

dospělí

Trenéři

Sportovní osobnost

za rok 2018

Zvláštní ocenění za celoživotní práci v tělovýchově

Novinkou v letošním roce je, že Sportovní unie Karlovarska postoupí vybrané podané nominace do ankety Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 2018.

Nominační formulář tak bude společný jak pro anketu Nejúspěšnější sportovci města a okresu Karlovy Vary, tak pro anketu Nejlepší sportovec Karlovarského kraje.

Do ankety se mohou přihlásit i sportovci, kteří nejsou sdruženi ve Sportovní unii Karlovarska.