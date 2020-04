Pomoci se jim rozhodli běžci z Rozběháme Vary, kteří už nějaký ten den brigádničí na Farmě Stebno u Petrohradu. „Farmáři ze Stebna jsou naši kamarádi už tak čtyřicet let (smích), proto jsme se rozhodli jim v této nepříznivé situaci alespoň trochu pomoci,“ prozradila na úvod hlavní iniciátorka brigádnických neběžeckých výjezdů do Stebna Renata Zatloukalová.

Právě nouzový stav zapříčiněný COVID-19 dal stopku brigádníkům, zejména těm ze zahraničí, farmáři tak rázem přišli o své důležité pomocníky.

„Jelikož brigádníci ze zahraničí nemohou kvůli nouzovému stavu letos pomoci, farmáři jsou na vše sami, tak jsme si napsali v naší běžecké skupině, že bychom mohli pomoci my, a ohlas byl velký,“ přiblížila Zatloukalová následné dění ve skupině, které bylo ze strany běžců pozitivní.

Běžci tak vyměnili své běžecké oblečení za to brigádnické a ve Stebně pomáhají s jahodovou plantáží bez nároku na honorář či na pohonné hmoty. Vyfasovali motyčky a řádky, které následně několik hodin obdělávají. „Z Karlových Varů to máme padesát kilometrů, takže žádná velká dálka, navíc jsme na čerstvém vzduchu, co více si přát. Musíme všechny jahody zbavit plevele, který nezachytí plečka,“ upozornila Zatloukalová.

„I když je to pro nás nezvyk – musíme zaujmout zcela jinou polohu, jsme buď v dřepu, nebo v předklonu – je to určitě náročné, ale vše se dá zvládnout,“ přiznává Zatloukalová. Pomáhat tak budou běžci, kteří jsou nejen z Karlových Varů, dokud budou moci. A toho si váží i farmáři.

„Dostáváme svačinu přímo na poli. Dále jsme obdrželi voucher na deset kilogramů jahod na samosběr a také pytlík mražených jahod, takže jsme se poté předháněli, kdo co z nich udělal,“ dodala s úsměvem.