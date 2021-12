Tentokrát nastoupili jak Novák, tak i Černý pouze do sprintu. „Věřím, že se brzy dokážu takto posunout také ve sprintech, protože cítím, že výkonnostně na to mám,a doufám, že se to povede,“ přál si před přesunem do Davosu.

Novák pošilhával po medaili. Chybělo opravdu jen málo, litoval v cíli

Povedlo se. Novák na trati dlouhé 1 500 metrů, která se skládala ze dvou okruhů, dojel na skvělé 14. příčce. Jeho týmový parťák a čistokrevný sprinter Ondřej Černý pak bral místo osmnácté.

Novák nastoupil do první rozjížďky, ve které si první postupové místo pohlídal norský fenomén Klaebo. Novák se po celou dobu držel vepředu, do cílové rovinky otáčel na třetí pozici, pro kterou si také dojel, když jej předstihl ještě Rus Usťugov.

„Už jsem myslel, že to na postup z pozice lucky looser bude stačit, takže teď převládá zklamání z toho, že to nevyšlo,“ doufal v postup z pozice šťastného poraženého, ale účastníci poslední rozjížďky byli rychlejší.

Opět tak zůstal před branami vytouženého semifinále. „Semifinále je pro mě taková bariéra, přes kterou se snad brzy dostanu,“ vysvětloval. „Jinak jsem měl ale dobré pocity. Cítil jsem se skvěle, byl jsem poměrně svěží, s lyžemi také nebyl problém, i když Klaebo měl ještě o kousek lepší,“ říká s nadsázkou a úsměvem novohamerský závodník.

Novák v Ruce dosáhl na životní úspěch. Výsledek je úžasný, chválil si

„Takže mě to mrzí, protože jsem věřil, že se o ten postup dokážu porvat, ale Usťugov byl oproti minulému týdnu o hodně silnější. Z čeho mám radost, to je týmový úspěch,“ chválil si vystoupení svých reprezentačních kolegů.

Rodák z Karlových Varů Ondřej Černý se představil ve druhé rozjížďce. První okruh sice začal odvážně a držel se vepředu, ale ve druhém nakonec dojel na čtvrté příčce, která znamenala celkové 18. místo.

Vylepšit si sprinterskou bilanci budou moci oba čeští běžci na lyžích již tento týden v německých Drážďanech, kam se přesune Světový pohár. „Tam to sedí spíše jiným somatotypům,“ přiznává závěrem Novák, že to nebude vůbec lehké.