„Pocity jsou malinko smíšené. Výkon je kvalitní, výsledek mě naopak trochu mrzel, ale je to dobrý příslib do budoucna,“ narážel po desítce Novák, že pomýšlel na vyšší příčky. To ve druhém závodě, který se nesl v duchu sprintu, se českým běžcům na lyžích příliš nedařilo. Ondřej Černý skončil na 31. místě, Novák pak na 37. příčce.