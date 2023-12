Světový pohár v klasickém lyžování se přesunul z finské Ruky do švédského Gällivare, kde opět panovaly hodně tvrdé zimní podmínky s mrazem a teplotou klesající pod minus patnáct stupňů. A opět byly vidět české barvy. Novohamerský rodák Michal Novák navázal po stříbru z Finska na skvělé výkony, když v intervalovém závodě na deset kilometrů vybojoval deváté místo.

Novák zakončil desítku ve Švédsku na skvělém devátém místě. | Foto: Czech Ski & Snowboard

„Bylo to šíleně nasekané, ta konkurence je úplně nesmysl,“ poukazoval v cíli Michal Novák. Český reprezentant už po startu naznačoval, že by mohl útočit na hodně zajímavé umístění. Formu má na startu sezony výbornou, když před týdnem skončil v závodě s hromadným startem druhý a v intervalové desítce klasickou technikou třináctý.

Až do poloviny závodu se Novákovi mezičasy pohybovaly dokonce na úrovni stupňů vítězů. Jak trať postupovala, na dalších mezičasech se před něj dostalo několik dalších závodníků, především v norských kombinézách a Novák se mírně propadal pořadím. Po dojezdu do cíle se ovšem usadil na první pozici, ale nakonec se před sedmadvacetiletého českého lyžaře nakonec dostalo osm závodníků, což znamenalo konečnou devátou příčku.

Na vítězného Nora Paala Goldberga, který závod vyhrál před Haraldem Amundsenem a Iverem Andersenem, ztratil Novák necelých dvanáct sekund. „V tomto ohledu je poměrně těžké nastavit tempo, aby to člověk vyloženě nepřehnal, ale zároveň byl v kontaktu. Měl jsem poměrně nízké startovní číslo, startoval jsem první z nasazených a myslím, že Norové pak i jeli trošku na mě. Respektive věděli, jak to tam je a mohli mít nějaké hlášení,“ upozorňoval Novák, že tentokrát měli výhodu závodníci startující za ním. „Myslím si, že výkon byl úplně super, jsem spokojený. Ke konci jsem šel úplně do krve. Fakt těžký závod, tyto desítky jsou hrozný očistec,“ poznamenal Novák.

„Norové jsou ale opravdu silní. Musím říct, že když jsem jel ve druhém okruhu za Andersenem, tak mi ujížděl ve sjezdu. Vypadalo to, že měli extrémně rychlé lyže. My měli také skvělé lyže, ale oni jsou v tomhle ještě o kousek dá,“ doplnil k umístění v mezi nejlepší desítkou Novák, který tak udržel v průběžném pořadí Světového poháru třetí místo.

Černý panter tasil drápy. Novák v Ruce dojel pro životní úspěch, skončil druhý