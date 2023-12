O víkendu se představili běžci na lyžích ve švédském Östersundu v rámci třetího podniku Světového poháru. Na programu byly sobotní sprinty a nedělní desítka volnou technikou.

Novák zakončil desítku na osmnáctém místě. | Foto: Czech Ski & Snowboard

Právě kvalifikace sprintů nebyla pro české závodníky vůbec úspěšná. Jak Novák, tak i Černý přes kvalifikační síto nepřešli, když Novák obsadil 32. místo, Černý pak bral 41. příčku.

„Byl to špatný den, bohužel nejen pro mě,“ zklamaně říkal po neúspěchu v kvalifikaci Michal Novák. „Sám o sobě jsem se necítil stoprocentně nejlépe, ale špatný den to byl i pro celý tým. Lyže jsou součástí výkonu a tentokrát nepracovaly tak, jak by měly,“ přidával ještě Novák.

Mezi muži se z vítězství radoval Johannes Klaebo, který dojel do cíle s výrazným náskokem na svého krajana Erika Valnese a Američana Jamese Schoonmakera.

Novák sahal ve Švédsku po bedně. Ke konci jsem šel úplně do krve, hlásil v cíli

Do desítky volnou technikou pak vstupoval Novák ne zcela fit, i přesto připsal na svůj účet skvělé osmnácté místo. „Při rozjíždění jsem říkal trenérovi, že jsem na to hodně zvědavý, protože jsem prakticky úplně mimo,“ prozradil v cíli Novák.

„V samotném závodě se to ještě myslím dalo. Výkon byl relativně dobrý, výsledek průměrný. Jsem rád, že jsem i v tomto stavu zajel takový výsledek. Myslím, že získané body budou důležité, počítá se to,“ poukazoval Novák, který v průběžném hodnocení Světového poháru zaujímá po šesti závodech páté místo.

Desítku pak přetavili ve svou exhibici Norové, kteří obsadili prvních pět pozic. Z vítězství se radoval Amundsen, druhý dojel Krüger a třetí pak Tönseth. Ještě před vánoční přestávkou si nejlepší lyžaři světa dají dostaveníčko na další zastávce Světového poháru v norském Trondheimu. Na programu budou sprinty volnou technikou, závod ve skiatlonu a intervalová desítka klasickou technikou.