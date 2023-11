Nový ročník Světového poháru v běžeckém lyžování odstartoval ve finské Ruce sprinty klasickou technikou. Po osmi měsících se tak navrátili do bílé stopy také čeští reprezentanti v čele s mužskou jedničkou Michalem Novákem, který v loňském ročníku Světového poháru skončil na deváté pozici.

Novák bral na úvod Světového poháru ve sprintech ve finské Ruce sedmnácté místo. | Foto: www.czech-ski.com

Sprinty zahájila tradičně kvalifikace, ve které si z českých závodníků nejlépe vedl novohamerský Black Panthers Michal Novák, který si zajistil postup do čtvrtfinále mezi elitní třicítku z dvanácté příčky. Naopak kvalifikace nevyšla karlovarskému Ondřeji Černému, který skončil až na 51. místě. „Kvalifikace se podařila, za to jsem rád. O moc líp to asi nešlo, fyzicky jsem se cítil super,“ svěřil se na svazových stránkách českého lyžování Novák.

Ve čtvrtfinálové jízdě od startu diktoval tempo ve své rozjížďce Novák, ale vše podstatné se odehrálo před závěrečným stoupáním před nájezdem do cílové rovinky, kdy se před českého závodníka dostali postupně Ogden, Evensen a Golberg. Na to už nedokázal sedmadvacetiletý rodák z Nových Hamrů reagovat a čtvrtfinále zakončil na čtvrtém místě, když celkově obsadil sedmnáctou příčku.

„Na začátku jsem do toho šlápl. Měl jsem hodně sil, s tím problém nebyl. Rozhodlo se ve stoupání na stadion, tam jsem bohužel musel trochu uhnout Ogdenovi a pak jsem trochu uklouzl,“ rozklíčoval Novák důležitý moment čtvrtfinálové jízdy.

Mezi muži nakonec triumfoval v Ruce Erik Valnes z Norska, který za sebou nechal nejen Francouze Jouva, ale také norskou kometu Klaeba. V sobotu bude Světový pohár pokračovat ve 12.15 hodin závodem mužů na deset kilometrů klasicky s intervalovým startem. V neděli pak přijde na řadu od 12.35 hodin závod mužů na 20 km volnou technikou.