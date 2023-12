/TOURDE SKI/ Na přelomu roku se čeští běžci na lyžích navrátili zpět bílé stopy. Po malé pauze je totiž čeká vrchol sezony v podání 18. ročníku Tour de Ski. Tentokrát čeká závodníky v průběhu devíti dnů sedm závodů ve třech různých lyžařských destinacích.

Michal Novák na úvod Tour de Ski skončil v italském Toblachu v kvalifikaci sprintu na 38. místě. Ilustrační foto. | Foto: www.czech-ski.com

Neděle 31. prosince

15.00 Závod s intervalovým startem mužů na 10 km klasickou technikou.

Pondělí 1. ledna

10.00 Stíhací závod na 20 km mužů volnou technikou.

Osmnáctý ročník byl zahájen 30. prosince v italském Toblachu, kde bude na programu třídenní porce, která se skládá ze sprintu, intervalové desítky a stíhačky na dvacet kilometrů. Poté bude následovat dvoudenní zastávka ve švýcarském Davosu, kde se bude konat sprint a stíhačka. Celou Tour završí dvojboj ve Val di Fiemme, nejprve klasická patnáctka, poté tradiční výjezd na Alpe Cermis.

Jako první přišly na pořad sprinty volnou technikou. A byly vidět i české barvy, když v kvalifikaci obsadil skvělé desáté místo karlovarský rodák Ondřej Černý, který si tak zajistil postup do čtvrtfinále. Naopak se po nemoci nedařilo české jedničce Michalu Novákovi, který skončil za postupovými branami kvalifikace na 38. místě. "Koutkem duše jsem doufal v postup, ale tělo mě nepustilo přes určitou hranici," říkal zklamaně po kvalifikaci Michal Novák. "Byl to trchu experiment hned po nemoci a s naprosto minimálním tréninkem jít do závodu. A na tuhle skutečnost to nebyl špatný výkon," doplnil Novák.

Následně pak Černý v páté čtvrtfinálové rozjížďce skončil na pátém nepostupovém místě, když skončil své účinkování v úvodním závodě Tour de Ski ve čtvrtfinále. Z vítězství se nakonec radoval Francouz Lucas Chanavat, který opanoval i kvalifikaci. Druhé místo obsadil další Francouz Jules Chappaz a třetí místo vybojoval Američan Ben Ogden.

Sprint, muži, Toblach: 1. Lucas Chanavat (FRA) 2:35,75, 2. Jules Chappaz (FRA) +0,22, 3. Ben Ogden (USA) +0,49, 4. Erik Valnes (NOR) +0,79, 5. Valerio Grond (SUI) +11,54, 6. Harald Oestberg Amundsen (NOR) +28,56.