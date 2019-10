„Veronika Nováková se stala dvojnásobnou mistryní České republiky v badmintonu kategorie U15,“ s úsměvem si pochvaloval velkého úspěchu nejdecké badmintonistky manažer TJ Jiskra Nejdek Stanislav Newiak.

A slavit bylo co. Do Mostu totiž zamířila silná konkurence, která bojovala v rámci mistrovství hned na pěti kurtech pod taktovkou pořadatele BK Baník Most.

„Celkem se v Mostě představilo devětaosmdesát badmintonistů ze všech koutů Česka a nechybělo naše duo Michal Bršťák a Veronika Nováková,“ poukázal Newiak na nabitou startovní listinu.

Nováková vybojovala první medaili ve čtyřhře společně s ostravskou Valerií Žurkovou, když ve finále porazily v poměru 2:1 rychnovský pár ve složení Maixnerová, Muchová. Druhou pak přidala ve smíšené čtyřhře po boku jihočeského Daniela Dvořáka, když ve finále porazili 2:0 pár ve složení Rázl a Kozempelová.

„Veronika dokázala po sedmnácti letech napodobit Mirku Růžičkovou, která byla dodneška jedinou naší mistryní České republiky, když vyhrála čtyřhru i smíšenou čtyřhru, tedy tituly dva,“ dodal k velkému úspěchu Newiak.