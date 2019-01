Karlovarsko - Olympie vymazala MFK Denas

Dvanácté kolo. V tom se opět děly na palubovkách věci. V ostře sledovaném derby mezi Novým Sedlem a chodovským Titanikem, který vévodí krajskému futsalovému přeboru, se určitě desítka přihlížejících fandů nenudila. Nejenže viděla devět branek, ale jako bonus k tomu ještě zhlédla z rukou sudích deset žlutých a tři červené karty. V tomto utkání se nakonec radovali ze zisku tří bodů hráči Nového Sedla, kteří tak připravili Titaniku teprve druhou porážku v základní části soutěže.

Pohodovou výhru si na své konto připsali i futsalisté karlovarské Slavie, kteří v rámci derby pokořili pěti góly rezervu karlovarských Draků. Tři body za osmibrankovou výhru bralo i březovské Flamengo, za které vstřelil polovinu gólových radostí do sítě dolnorychnovských tenistů šutér Lukáš Švéda. V souboji o čtvrté místo v tabulce pak neuspělo Královské Poříčí, které nestačilo na futsalisty Rádu. Třináct branek nasázela ve dvanáctém pokračování přeboru karlovarská Olympia Denasu a tři body bez námahy a kapky potu bral Fut Fet, který si připsal na své konto kontumační výhru nad Novikem.



Výsledky, 12. kolo:



TJ BU Nové Sedlo – Titanic Chodov 5:4 (2:2). Dvě branky vítěze obstaral Martin Vachník. Jednou pak skórovali i novosedelští Jakub Kopřiva, Lukáš Kočí a Daniel Varga. Za hosty se dvakrát gólově radoval Tomáš Pelech a jednou Bernhard Zucker a Ludvík Gergely. ŽK: 5:5. ČK: 1:2.

Draci Karlovy Vary B – Slavia Karlovy Vary 2:5 (2:4). Další výhru Slavii zařídili dvěma přesnými zásahy Petr Diviš a Lukáš Hrudkaj. O poslední, pátý gól sešívaných se zasloužil Jiří Hrudkaj. Za rezervu Draků poté korigovali ukazatel skóre do konečné podoby Tomáš Chlup a Michal Záhorec. ŽK: 1:2.

Flamengo Březová – FC Tenis Dolní Rychnov 8:5 (5:3). Čtyři branky nastřílel tenistům Lukáš Švéda. O další branky Flamenga se pak podělili Roman Macek, Jan Machálek, Jakub Chmelenský a Petr Peterka. Za hosty dvakrát zamířil přesně mezi tři tyče Tomáš Král a jednou pak Evžen Klemm, Roman Nedbal a Tomáš Rajtšlégr.

HRB Královské Poříčí – ASK N.O. Rád 2:5 (0:2). Hattrickem přispěl k výhře Rádu Jan Rod. Dvakrát se pak zapsal do střelecké listiny jeho spoluhráč Jaromír Král. Za Poříčí poté korigovali ukazatel skóre přesnými zásahy Josef Gvizd a Petr Thiele. ŽK: 3:2. ČK: 1:0.

Další výsledky: Olympia Karlovy Vary – MFK Denas 13:7 ( 4:4), Fut Fet Karlovy Vary – FK Novik 5:0 kontumace.

Příští kolo: Slavia K. Vary – Olympia K. Vary (11. ledna, úterý, 21.30, Lokomotiva), MFK Denas – TJ BU Nové Sedlo (11. ledna, úterý, 20.30, Lokomotiva), Titanik Chodov – ASK N.O. Rád (11. ledna, úterý, 19.30, Lokomotiva), Flamengo Březová – HRB Kr. Poříčí (12. ledna, středa, 19.30, Gymnázium Sokolov), FC Tenis D. Rychnov – Fut Fet K. Vary (13. ledna, čtvrtek, 18.00, Gymnázium Sokolov).