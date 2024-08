Ambice klubu jsou rozhodně vysoké, cílem je v extralize návrat na medailové a úspěch i v Evropě.

„Na prvním tréninku jsme se hlavně seznamovali, v týmu je spousta nováčků, včetně mě,“ culil se italský kouč. „Každý z nás je do nové sezony hodně motivovaný, ambice máme vysoké.“

Úvodní trénink začal dvacetiminutovou rozcvičkou a protažením v hale, následovalo týmové focení. Volejbalisté Karlovarska se následně přesunuli do posilovny a potom zpět na hrací plochu. Trénink trval asi dvě hodiny.

„Jsem hodně spokojený, máme velice silný tým. S předsedou klubu (Jakub Novotný) a Ondrou (manažer Ondřej Hudeček) jsme doplnili kádr o pár starších hráčů, které jsme potřebovali,“ kvitoval Mascia. „Ale papírové předpoklady jsou jedna věc, my musíme svoje kvality ukázat hlavně na hřišti.“

Čtvrtfinalisté uplynulého ročníku extraligy se touží vrátit zpět na medailové pozice. „Konkrétní cíle teprve zveřejníme, ještě je musíme trochu promyslet, ale jako klub máme vždy ty nejvyšší cíle, a to je sbírat trofeje,“ prohlásil manažer VK ČEZ Karlovarsko zkušený Ondřej Hudeček. „Jestli to pak vyjde, nebo nevyjde, to se uvidí. Cíle máme nejvyšší, ve všech soutěžích, které budeme letos hrát.“

Volejbalisty Karlovarska čeká náročná sezona. Kromě domácí extraligy a Českého poháru nastoupí i v evropském Challenge Cupu. To vše absolvují pod taktovkou libera a kapitána mužstva Daniela Pfeffera. „Samozřejmě se nedá nic moc predikovat, když člověk neví, jak tým bude reálně vypadat. Ale do toho jdu vždycky s tím, že všichni budeme makat naplno, abychom docílili kýženého výsledku,“ uvedl trojnásobný mistr extraligy.

Na postu asistenta trenéra v Karlovarsku pokračuje Jakub Salon. „Věřím, že letošní sezona bude lepší než ta loňská, nejenom výsledkově, ale i celým procesem trénování a tím, co chceme v klubu dosáhnout,“ řekl.

Do české extraligy vstoupí volejbalisté Karlovarska 26. září v Ústí nad Labem, o dva dny později se představí doma ve šlágru druhého kola proti vicemistrům z Prahy.

Ještě v rámci přípravy odehrají svěřenci trenéra Mascii prestižní domácí Velkou cenu porcelánu.