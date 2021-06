Barevný běh. V sobotu 26. června proběhne v Sokolově již 4. ročník Barevného běhu. Pokud nejste zrovna maratonští nadšenci, je Barevný běh pro vás to pravé. Pořadatelé přichystali nejen pro běžce trasu dlouhou 4 km. Barevný běh pak odstartuje v 15 hodin na Starém náměstí a trasa povede centrem města, přihlásit se můžete i na místě za 200 Kč.

O víkendu se opět mohou příznivci sportu vypravit na zajímavé akce, které jsou v Karlovarském kraji přichystány.Zdroj: Daniel Seifert

8. ročník Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2021. Půlmaratonský svátek v sobotu 26. června opět opanuje po roční pauze lázeňské město. Letos se bude startovat ve čtyřech běžeckých vlnách, když první odstartuje v 17.30 hodin v srdci města minerálních pramenů, v ulici T. G. Masaryka. Další vlny budou následovat s rozestupem dvaceti minut. Běžecký předkrm pak obstará tradičně DM Rodinný běh, který taktéž odstartuje na Masaryčce, a to ve dvou vlnách, první bude na pořadu v 15.30 hodin, druhá pak v 15.50.

Experience Run. Živé Sokolovsko a obec Dolní Rychnov připravily na sobotu 26. června lehký terénní překážkový závod pro běžce se psem i bez psa. Start závodu bude v 9 hodin v areálu fotbalového stadionu SK Dolní Rychnov.

FOTBAL

Memoriál Františka Bulína a Pavla Pánka. TJ Sokol Štědrá v čele s Davidem Machalou a ve spolupráci s obcí Štědrá přichystala v sobotu 26. června memoriál v malé kopané, který bude zahájen na hřišti účastníka III. třídy v 8 hodin.

XV. ročník Memoriálu Ládi Kadlece v malé kopané, který společně pořádají SK Sausfork Otovice a Pavel Tönhauser, je nachystán na sobotu 26. června na otovickém hřišti od 9.30 hodin.

Divizní Hvězda Cheb se představí v rámci letní přípravy v sobotu 26. června od 17 hodin na hřišti františkolázeňských Kohoutů.

Fotbalový Covid Cup v režii OFS Karlovy Vary bude o tomto víkendu pokračovat na několika stadionech závěrečným, třetím kolem.

Program, skupina A: Merklín – Nejdek (SO, 17.00); skupina B: Chyše – Žlutice (SO, 17.00), Dvory – Dalovice (NE, 15.00); skupina C: Abertamy – Pernink (SO, 17.00), Vojkovice – Jáchymov (NE, 14.00); skupina D: Kolová – Božičany (SO, 17.00), Bečov – Děpoltovice (SO, 17.00); skupina E: Stanovice – Štědrá (SO, 17.00), Otročín – Slavia Junior (NE, 14.00).